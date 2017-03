Veïns de Gràcia demanen repensar el Mercat de l’Abaceria

El Mercat de l’Abaceria, al cor del barri des del segle XIX, és l’equipament comercial més gran dins de l’eix de Travessera de Gràcia. Tot i els seus 3.900 metres quadrats, els passadissos estan més buits del que qualsevol botiguer desitjaria. Ja fa gairebé una dècada que l’Abaceria espera una reforma integral per modernitzar-se i recuperar públic, però fins al juliol passat la remodelació no es va reactivar, quan els comerciants van dir prou i el govern d’Ada Colau va presentar el projecte de remodelació del mercat, amb una inversió de 25 milions d’euros.

Ara, a l’espera que el 2018 comencin les obres, no tots els veïns estan contents amb el projecte de reforma, que es va aprovar amb el suport de tots els grups del consistori, a excepció de la CUP - Capgirem Barcelona. Des de la plataforma Gràcia Cap a On Vas rebutgen que calgui una inversió de 25 milions d’euros per reactivar el mercat, que en els últims cinc anys ha perdut prop del 35% de visitants, i ha passat de tenir 37.982 clients el 2010 a 24.180 el 2015. “Defensem que amb una reforma més modesta, d’uns 7 milions d’euros, el mercat podria avançar cap a un model real popular i de barri”, assenyala una de les portaveus, Paula Martí. Per això demanen que s’exclogui del pla la previsió de fer-hi un aparcament subterrani i instal·lar-hi un supermercat privat, una pràctica habitual per consolidar la viabilitat de l’operació.

A Gràcia Cap a On Vas, però, lamenten que incloure un supermercat de 750 metres quadrats suposa “destruir el mercat de proximitat i posa en mans d’un sol operador privat un gran espai d’equipament públic”, en paraules de Martí. “Al barri ja hi tenim molts supermercats”, diu. Pel que fa a l’aparcament subterrani, lamenten que allargarà l’impacte i la durada de les obres innecessàriament, a banda d’encarir “brutalment” el projecte. “La Vila de Gràcia és una de les superilles que preveu l’Ajuntament, i si la travessera s’ha de pacificar, quin sentit té posar un pàrquing en un lloc que estarà protegit?”, afegeix Martí. “La Vila de Gràcia és un dels punts més contaminats de Barcelona, és necessari treure’n cotxes, no posar-ne més”, conclou.

Espai per a cooperatives

Des de l’Ajuntament de Barcelona, que ha mantingut diverses converses amb aquesta plataforma de veïns, defensen que el projecte ha passat per “un debat molt intens”. Fonts del consistori assenyalen que, a més, es van incorporar “canvis molt importants” al projecte inicial, com ara una zona de 300 metres quadrats per a cooperatives que es van retallar del que al principi només havia de ser el súper. Les mateixes fonts recorden que la remodelació del mercat es va sotmetre a votació entre els paradistes i va rebre un 95% de suports favorables.

El portaveu de la Junta de Comerciants de l’Abaceria, Jeroni Magrans, rebutja les queixes de Gràcia Cap a On Vas, a qui retreu “no haver lluitat” pels paradistes durant els anys que el projecte ha estat aturat. “Els comerciants estem contents amb la reforma, i estem cansats que ens posin bastons a les rodes. Que no es preocupin els veïns que tindrem el mercat que ens mereixem”, assegura. Està previst que la nova Abaceria s’inauguri d’aquí tres anys.