La plataforma Raval Resistim es proposa combatre "els desnonaments i el matonisme". Amb aquest objectiu, ha engegat una campanya #RavalResistim que inclou un telèfon d'emergència per atendre els veïns que pateixin pressions o assetjament per abandonar casa seva i per poder així anticipar-se a situacions de desnonaments.

Els impulsors lamenten el creixement exponencial de les situacions especulatives al barri i les pujades de preu que són expulsions encobertes dels veïns i es proposen plantar-hi cara. Per començar, han començat penjant cartells i repartint octavetes aquest vespre per la zona per donar a conèixer la nova línia d'assistència telefònica.

Veïns del Raval creen un telèfon d'emergència per anticipar-se als desnonaments

L'acte de presentació de la campanyar serà el proper 19 de març a l'Àgora del carrer Aurora. La iniciativa s'ha pres en coordinació amb les plataformes Resistim al Gòtic, Fem Sant Antoni i el Sindicat de Barri de Poble-sec