La Síndica investigarà les repercussions de la massificació turística a la Sagrada Família

L' Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, de la mà de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), ha traslladat aquest dimarts a la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, el seu malestar per la massificació turística del barri i per la falta de reacció de l'Ajuntament, que la defensora del poble investigarà. Segons ha explicat davant dels mitjans després de reunir-se amb la Síndica el president de l'associació, Joan Itxaso, la Sagrada Família tancarà aquest any amb 4 milions de visites i la intenció d'arribar a 1 milió més, el que fa "insostenible" la mobilitat a la zona i està fent desaparèixer el comerç de proximitat. Per aquest motiu, Itxaso ha demanat a la Síndica que també reclami la constitució d'un grup de treball que inclogui l'Ajuntament, els veïns i el temple –que segons ha apuntat, mai ha volgut participar en aquest tipus de fòrums– amb l'objectiu d'arribar "al fons dels problemes amb una visió de futur".

Així, ha demanat que no s'ampliï el nombre de turistes mentre estigui en vigor el pla de pacificació del barri, que el temple elabori un estudi de mobilitat, que es modifiqui el pla general metropolità (PGM) per evitar que s'enderroquin els pisos afectats per la construcció del temple i que el pla d'usos de l'entorn protegeixi el comerç local. A més, Itxaso ha anunciat que presentaran una queixa davant de la Sindicatura que reculli els aspectes que li han traslladat aquest dimarts, i ha anticipat que després de les festes de Nadal està previst que es reuneixin amb el regidor de Turisme, Agustí Colom, per abordar la qüestió. De moment l'Ajuntament ha creat una comissió mixta amb tècnics i el patronat per regularitzar les obres –que no tenen llicència– i valorar també possibles canvis a l'entorn del monument.

La Síndica, preocupada pel preu dels lloguers

Vilà s'ha sumat a la preocupació dels veïns i ha assegurat que des de la Sindicatura seguiran "buscant un equilibri" entre els veïns i el turisme que permeti fer front a les molèsties que causa la massificació de visitants i el canvi que provoca en el comerç i els lloguers del barri. En declaracions a l'ARA, Maria Assumpció Vilà s'ha mostrat preocupada per l'increment dels preus del lloguer al barri, on un pis de 100 metres quadrats ronda ja els 1.200 euros. "És una qüestió que l'Ajuntament hauria de procurar mantenir sota control", ha assenyalat.

Pel que fa a la massificació turística, la Síndica recomana que es tingui "perspectiva de futur" i es tinguin en compte les previsions de creixement turístic per evitar problemes "abans que empitjorin".