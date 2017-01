Uns 200 veïns es concentren a Blanes per denunciar les retallades sanitàries després de la mort de la nena de 8 anys

Uns 200 veïns s'han concentrat aquest dimecres al matí a Blanes (Selva) per denunciar les retallades sanitàries després de la mort d'una nena de 8 anys mentre esperava una ambulància pediàtrica que l'havia de traslladar des de l'hospital comarcal fins a l'Hospital Trueta de Girona.

L'àvia de la nena, que també ha volgut ser present a la mobilització ciutadana, ha assegurat que la seva néta estava "sana" i ha qüestionat que la investigació oberta pel departament de Salut aclareixi què va passar. "S'aclarirà el que vulguin que s'aclareixi, això és així, els més dèbils no sabrem mai la veritat", ha lamentat.

Els veïns critiquen que, arran de les retallades, l'hospital de Blanes ha perdut especialitats i es veuen obligats a desplaçar-se a centres d'altres poblacions.

El departament de Salut va ratificar aquest dimarts la versió del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que xifrava en dues hores i no quatre, com va denunciar el sindicat CCOO, el temps que la nena de 8 anys que va morir diumenge a l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, va esperar l' arribada d'una ambulància pediàtrica per al seu trasllat a l'Hospital Trueta de Girona.



Tanmateix, Salut ha obert un expedient informatiu per aclarir el cas i dirimir responsabilitats.

En un comunicat, Salut explica que la pacient va arribar al servei d'urgències de Blanes a les 2:33 hores amb símptomes i signes que apuntaven a una cetoacidosi diabètica i que es va aplicar tractament de forma immediata.