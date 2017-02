Veïns impacients per recuperar l’espai de la Model

Els veïns de l’Esquerra de l’Eixample estan d’acord que el tancament de la presó Model és una “molt bona notícia” per al barri. “Porto des de l’any 82 demanant que la Model se’n vagi de l’Eixample”, explica Toni Colomina, president de l’Associació de Veïns i Veïnes, que encara recorda quan es feien olivades populars -se servia pa torrat amb olives- al xamfrà d’Entença i Rosselló per reclamar el tancament de la presó. O les manifestacions setmanals davant de les instal·lacions, o les 12.700 cartes que van enviar a l’alcalde Joan Clos i al president Pasqual Maragall. “És una notícia esperada durant dècades, i ara només ens falta rebre les claus de la presó”, afegeix Núria Ricart, membre de la plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model. “D’ara endavant, el nostre paper serà vigilar que es compleixi el calendari previst”, subratlla aquesta veïna, que coincideix amb Colomina quan sentencia: “A partir d’ara, serà una lluita constant perquè la recuperació de la presó per al barri no s’aturi”.

Basant-se en el punt d’acord sobre la “bona notícia” que suposa el tancament de la Model, celebrada a banda i banda de les dues illes que ocupa la presó, les idees sobre com s’ha de recuperar l’espai a partir d’ara divergeixen entre els residents d’aquest barri. Per una banda, l’Associació de Veïns opina que el procés participatiu que planteja l’Ajuntament per decidir els usos i equipaments de l’espai alliberat “alentirà” sensiblement el temps que passarà fins que els veïns puguin “recuperar” la Model per a equipaments i espais verds. Segons explica Colomina, bona part dels veïns ja estan satisfets amb el projecte pactat el 2009 amb el govern de Jordi Hereu.

El pla que es va plantejar aleshores preveia mantenir l’estructura de la presó i instal·lar-hi diversos equipaments, entre els quals una residència per a gent gran amb centre de dia, una escola, una llar d’infants, un casal per a joves, un poliesportiu municipal, un aparcament soterrat de 200 places, equipament assistencial i residencial per a persones amb discapacitat i un espai memorial per mantenir viva la història de la presó. “Creiem que ja n’hi ha prou, i que un procés participatiu només alentirà l’activació de la zona. Hem esperat molt, volem els nostres equipaments”, assenyala Colomina, que sentencia: “La nostra obsessió és que això no s’adormi, i nosaltres no ens adormirem”.

Mantenir el panòptic

Des de la plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model, sorgida el 2016, el parer és ben diferent. “Veiem el procés participatiu com una oportunitat per repensar el projecte”, assenyala Ricart, i posa com a exemple replantejar els usos per a l’encreuament entre els carrers Roselló i Nicaragua, on el pla del 2009 preveia un solar per a hotels, oficines i habitatge. “Volem intensificar la mirada sobre el futur de la Model, tenim moltes coses a dir”, diu Ricart, que afegeix que l’associació encara ha d’aplegar tots els punts de vista sobre aquests nous usos. Un dels punts més importants per a la plataforma, pronostica aquesta veïna, serà el debat sobre l’estructura en forma de panòptic de la model, que SOS Monuments demana que es mantingui tal com està.

En aquest sentit, unes declaracions ahir de la tinent d’Urbanisme, Janet Sanz, ja deixaven entreveure que aquest punt pot portar cua. En una entrevista a RAC1, va dir que “caldria veure” si el panòptic es mantindria en la seva totalitat o només una part. “Caldrà veure la proposta arquitectònica final dels equipaments”, va concloure.