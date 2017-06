Veure i viure en primera persona què és ser pagès

A Cal Quitèria, a Almacelles, els agrada mostrar als visitants com es fan els seus formatges artesans. “És important que els nens sàpiguen que un formatge no surt del prestatge d’un supermercat sinó que hi ha tot un procés darrere per fabricar-lo”, explica el propietari de l’empresa, Carles Pàmpols. Cal Quitèria és una de les més de 150 explotacions que formen part de la iniciativa turística Benvinguts a Pagès, que ha obert aquest cap de setmana les finques de tot Catalunya per mostrar els seus camps, ramats, barques o obradors. “És una oportunitat única per redescobrir el lloc on es crea tot el que mengem o bevem, en el nostre cas el formatge”, diu Pàmpols, que comenta que la iniciativa també fomenta la venda de productes de proximitat.

Es tracta de la segona edició de Benvinguts a Pagès. L’any passat els organitzadors ho van considerar un èxit, ja que hi van passar més de 12.500 persones. Aquest any han repetit la majoria de les explotacions que hi van participar el 2016, com és el cas de Cal Quitèria i també de Carn Sargaire, una altra empresa també d’Almacelles. “Hem repetit perquè creiem que és una bona idea per donar a conèixer la nostra feina i també els nostres productes”, assegura Josep Capdevila, un dels propietaris de Carn Sargaire. L’any passat van rebre molta gent del voltant de Lleida, però aquest cap de setmana han tingut visites de Barcelona. “Ells tenen pont i aprofiten aquests dies per venir a Ponent”, diu.

Dels formatges a la cervesa

Ahir al matí, més de 70 persones, moltes vingudes de l’àrea metropolitana, miraven embadalides quin era el procés d’engreix de les cabres que produeixen la llet per elaborar els formatges de Cal Quitèria. Desafiant la previsió de pluja, feien ruta per les diferents explotacions obertes al terme municipal. “Ara anirem a visitar un negoci de fabricació de cervesa artesana de llúpol: ens agrada molt viure això en primera persona”, assegurava l’Anna, una veïna de Granollers.

Es tracta de Cal Vilot Cervesa Artesana, just al costat de l’explotació de Cal Quitèria. Quina és la diferència entre aquesta i les altres cerveseries? “Produïm la primera matèria per fabricar la cervesa, tenim plantes de llúpol i camps d’ordi, i també una malteria on maltegem l’ordi que produïm nosaltres mateixos”, explica la Quiònia Pujol, propietària de Cal Vilot.

Però Benvinguts a Pagès ha sigut molt més que això: restaurants de tot Catalunya han ofert menús especials amb productes de temporada i de proximitat, els allotjaments rurals també han fet promocions i s’han dut a terme activitats complementàries relacionades amb la terra i la natura.

En total, la iniciativa ha aplegat unes 150 explotacions agràries i ramaderes d’arreu de Catalunya, 200 restaurants i 250 allotjaments. A Lleida hi han participat 37 explotacions, que han mostrat productes tan variats com el vi, els formatges, la mel i l’oli, entre altres.

Tot plegat per evidenciar que en un món cada cop més competitiu és necessari conèixer de primera mà com funciona el sector agrari i la incorporació de les noves tecnologies en aquest sector.