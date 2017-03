Els veïns de la Vila Olímpica faran una consulta sobre l'alberg tot i l'oposició del govern de Barcelona

Els veïns de la Vila Olímpica faran una consulta sobre l'alberg de l'Avinguda Icària tot i la negativa del govern de Barcelona a tirar-la endavant. Ho ha anunciat el president de l'associació de veïns del barri, Jordi Giró, després que el plenari hagi rebutjat aquest divendres la proposició d'ERC on demanava preguntar als veïns si volien assumir el cost d'una possible expropiació.

"Tirarem endavant la consulta i facilitarem els resultats a l'Ajuntament per si els ajuda en les negociacions amb la propietat", ha dit Giró, que ha lamentat que el consistori no els va facilitar en el seu moment informació suficient per poder aturar el projecte.

Estudiar l'aturada del macroalberg de la Vila Olímpica era una de les condicions que el grup municipal d'ERC va posar a Colau per aprovar el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) , que blinda el centre a nous hotels i els centrifuga als barris perifèrics.