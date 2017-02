Gas Natural demana una normativa clara per evitar accidents com el de Reus

"Costa d'entendre per què encara no s'ha aprovat el tan necessari protocol". El conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha comparegut aquest dijous a la tarda al Parlament per informar sobre la mort a Reus d'una dona de 81 anys que s'il·luminava amb espelmes com a conseqüència d'un tall de subministrament elèctric. En aquest cas Gas Natural era la companyia subministradora, que ha assegurat que l'accident de Reus va ser "problema del sistema".

Villaseca ha retret al Govern que "per tal d'aplicar l'article 6.4 de la llei 24/2015, abans s'ha d'aprovar el protocol obligat de comunicació". En aquest sentit ha criticat que la Generalitat no el tingui aprovat, un fet que demostra que situacions com la de Reus es poden evitar, ja que, segons ha afirmat, "no és un problema de diners, sinó un problema d'organització". Així, el conseller delegat troba "imprescindible" desplegar la llei 24/2015 i concretar de manera "única, vinculant i obligatòria" com s'han de relacionar les administracions locals i les companyies subministradores.

"Els serveis socials de l'Ajuntament de Reus no ens van comunicar la situació de la senyora Pitarch", ha assegurat el conseller delegat, que també ha afirmat que l'any passat van rebre l'informe de vulnerabilitat en 140 casos i "es van paralitzar els talls". Així, Villaseca també ha explicat que cada any es fan "600.000 avisos de tall de subministrament energètic a Catalunya".

De totes maneres, el conseller delegat ha explicat davant dels mitjans de comunicació que el sistema que utilitzen a tot Catalunya "massivament" és que els ajuntaments "informen" la companyia i això ha assegurat que "està funcionant". Villaseca ha dit que és el sistema que "s'aplica a tot Europa" i que a Catalunya es vol aplicar "justament el contrari", és a dir, que la companyia ha d'avisar els serveis socials dels ajuntaments quan hi ha situacions d'impagaments -és el que estableix el protocol que incorpora la llei 24/2015. Gas Natural està disposat a aplicar-lo, però "amb garanties jurídiques"; per això han continuat aplicant el sistema que s'aplica "a tot arreu", és a dir, sense avís als serveis socials.

La compareixença arriba dos dies després que la companyia presentés un pla de vulnerabilitat energètica dotat amb 4,5 milions d'euros que preveu, entre altres mesures, allargar el període d'avís d'impagament de 2 a 5 mesos i millorar la comunicació amb els clients que es trobin en una situació de vulnerabilitat a través d'un telèfon gratuït.

L'incident de Reus va provocar un encreuament de retrets entre la companyia i la Generalitat. El Govern va acusar Gas Natural de saltar-se el protocol que estableix que cal demanar un informe dels serveis socials abans de tallar el subministrament. En canvi, la companyia defensa que la Generalitat encara no ha aprovat el desenvolupament reglamentari que ha de marcar com s’aplica la llei 24/2015 en els diferents aspectes que regula, entre els quals quin serà el mecanisme per obtenir els informes que han d’emetre els serveis socials de cada ajuntament. Mentrestant hi ha dues sentències judicials que es contradiuen, ja que una ha suspès el protocol establert en la llei 24/2015 i l'altra ha decidit mantenir el protocol vigent.

Crítiques de les entitats socials

Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano ha criticat que Gas Natural no compleixi el "principi de precaució", és a dir, que la companyia informi els serveis socials abans de fer un tall de subministrament, ja que assegura que és la manera d'evitar accidents com el de Reus perquè és "la companyia qui té la informació de les persones que pateixen pobresa energètica".

Campuzano ha assegurat que el pla de vulnerabilitat presentat per Gas Natural és un "rentat de cara de la companyia" perquè manté la seva política "d'endarreriment de factures". Segons ha explicat, el conveni que signa Gas Natural amb alguns ajuntaments és que "es comprometen a no tallar el subministrament si els serveis socials els paguen les factures" i això, ha explicat, no és el que "estableix la llei 24/2015". Campuzano també ha exigit a la Generalitat que "imposi la sanció més alta a Gas Natural, d'1 milió d'euros, pel cas de la mort de la Rosa a Reus".