Vint-i-cinc ciutats exigeixen al govern espanyol que atengui els refugiats

Vint-i-cinc ciutats espanyoles governades per forces de tots els colors polítics han exigit aquest divendres al govern espanyol que compleixi el seu compromís d'acollir 17.337 refugiats entre el 2015 i el 2017 i cofinanci els costos d'atenció i integració. A finals d'any, l'Estat només n'havia acollit un 5%. Les ciutats són Barcelona, Badalona, Berga, Cadis, Castelló de la Plana, Còrdova, el Prat de Llobregat, Girona, Granada, l'Hospitalet de Llobregat, Huelva, la Corunya, Lleida, Madrid, Màlaga, Manresa, Palma, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sevilla, Terrassa, València, Valladolid i Saragossa.

Representants d'aquestes 25 ciutats s'han reunit a la capital catalana per abordar els reptes de l'atenció que han d'oferir els ajuntaments per acollir i atendre les persones sol·licitants d'asil i analitzar l'impacte local del pla estatal d'atenció al refugiat. Durant la jornada s'ha presentat el manifest de les ciutats amb el títol 'Declaració de Barcelona: les ciutats davant la realitat del refugi a Espanya', en el qual els municipis ofereixen col·laboració i exigeixen a l'Estat que compleixi amb les obligacions internacionals d'acollir refugiats procedents de Turquia i el Pròxim Orient i de reubicar els que es trobin en altres països d'Europa.

El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha denunciat que Espanya no només no compleix les seves obligacions de quota, sinó que està donant un "ús immoral" als fons per a l'acollida que li proporciona la comunitat europea –uns 330 milions d'euros–, ja que "majoritàriament els destina al control de fronteres i a la construcció de CIE", en comptes d'atendre els immigrants, ja que el cost l'estan assumint els municipis.

Que l'Estat s'aparti i deixi fer els municipis

"Si l'Estat no vol fer aquesta funció, que s'aparti i que ens deixi als municipis gestionar directament aquests fons i recursos", ha declarat Asens, que ha anunciat que les ciutats signants del manifest han exigit al ministeri de Treball que s'hi reuneixi aquest mateix mes per plantejar-li les seves demandes i proposar que se'ls faci partícips en l'obertura de places d'acollida per complir el compromís.

El tercer tinent d'alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, ha convidat la ciutadania a expressar-se demà a favor de l'acollida de refugiats en la manifestació convocada a la capital espanyola. Valiente ha subratllat que encara que les ciutats estiguin abordant el compromís d'atendre els refugiats "amb gust", és "el Govern el que ha de fer front a aquesta realitat que estem vivint a les ciutats i atendre la voluntat massiva de la ciutadania".