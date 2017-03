Vuit menors d'un poble de les Balears, víctimes d'una trama de pornografia infantil

La Guàrdia Civil ha identificat deu nens i adolescents -vuit d'un mateix poble de les Illes Balears- com a víctimes d'abusos sexuals en una macrooperació contra la pornografia infantil que s'ha saldat amb 102 detinguts. Els menors tenien des de mesos fins a 14 anys, segons Europa Press. Un dels detinguts de les Balears ja l'investigaven per agressió sexual a menors i enregistrava el seu propi material. Un altre home gravava nens en un hotel de les Canàries, d'amagat, quan tan sols duien banyador. D'entre les seves gravacions s'han identificat les altres dues víctimes: una de Madrid i l'altra de Burgos.

En l'operació, anomenada Pilimnus en honor al déu romà protector dels nens, s'han confiscat 450.000 fotografies i vídeos d'abusos sexuals a menors, alguns especialment cruels en què fins i tot s'obligava els nens molt petits a practicar sexe amb animals. Per ara ja hi ha tres pederastes a la presó i quatre dels detinguts ho són per produir els continguts amb càmeres ocultes, mentre que la majoria haurien guardat i intercanviat els continguts.

Les 102 detencions s'han fet a 36 províncies de tota Espanya, però Andalusia i Catalunya encapçalen la llista: la primera comunitat amb 24 arrestos i la segona, amb 21. En concret, s'han fet detinguts a: Alacant, Almeria, Barcelona, Bilbao, Burgos, la Corunya, Algesires, Cadis, Ceuta, Còrdova, Castelló, Granada, Huelva, Osca, les illes Balears, Jaén, Lleó, Logronyo, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, Oviedo, Pontevedra, Santander, Salamanca, Sevilla, Sant Sebastià, Tarragona, Tenerife, Toledo, València i Valladolid.

Imatges de l'operació de la Guàrdia Civil contra la pornografia infantil / GC

No hi ha cap perfil concret de pedòfil entre els detinguts: tenen entre 21 i 60 anys, són de tota mena de classe social i formació acadèmica. Segons els investigadors és especialment preocupant que alguns tinguessin contacte amb nens per raons professionals, com u n monitor de natació o un estudiant universitari que feia de professor particular. Alguns han arribat a reconèixer als agents que sentien "un impuls irrefrenable". En concret, un arrestat a Barcelona que guardava 50.000 arxius de pornografia infantil ha admès que es considera un malalt que "no pot parar de consumir".

A Tenerife s'ha arrestat un altre home amb 1.300 arxius de nens llatinoamericans i de les Filipines; a Alacant el monitor de natació; en un altre poble un home que s'exhibia en parcs i portes d'escoles; a Múrcia l'universitari que oferia classes particulars; a Granada un home que guardava vídeos de menors que practicaven sexe amb animals; i a Cadis un pare i un fill que, cadascun al seu ordinador, guardaven continguts pedòfils.

El coronel de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, Antonio Cortés; la comandant Alicia Vicente; el sergent Pedro Corrales i el capità Carlos Igual han ofert alguns detalls d'aquesta macrooperació, en una roda de premsa a Madrid. Segons explica l'agència Efe, han dit que s'han confiscat 408 discos durs, 67 dispositius USB, 40 ordinadors portàtils, 9 CPU, 1.700 DVD i targetes de memòria, entre d'altres objectes. En l'operació han col·laborat 100 jutjats d'instrucció i hi han participat 336 agents.