WhatsApp cau a tot el món

El popular servei de missatgeria WhatsApp ha deixat de funcionar a tot el món a última hora de la tarda d'aquest dimecres per motius que es desconeixen. L'aplicació, que té més de 1.200 milions d'usuaris a tot el món, no permetia ni rebre ni enviar missatges.

When #WhatsApp is down but I use iMessage pic.twitter.com/9FWGUeVr98

Davant del silenci de WhatsApp, la xarxa que ahir van utilitzar molts usuaris va ser Twitter, per fer mofa de la caiguda del servei.

Moltes piulades es mofaven de la gran afectació que suposa que una sola aplicació deixi de funcionar durant unes hores.

Ok... so... Am I wrong if I come to twitter to check if #WhatsApp is down? I'm not the only one, right? pic.twitter.com/0qqkMEcgc0