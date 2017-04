Una quarantena de queixes en una dècada contra la Policia Nacional per no haver atès en llengües cooficials, segons Zoido

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat aquest dimarts que en deu anys hi ha hagut 43 queixes contra la policia espanyola perquè un dels seus agent no va utilitzar la llengua cooficial del territori on es trobava. Ho ha dit al Senat en resposta al senador d'Units Podem, Ferran Martínez, que preguntava quines mesures s'adoptaran "davant les queixes i denúncies d'abusos comesos" per membres del cos policial en aquesta qüestió.

En un primer moment, Juan Ignacio Zoido ha dit que no tenia constància de queixes ni denúncies en l'àmbit lingüístic, tot i que després de la declaració de Ferran Martínez, en què assegurava que la "invisibilització és part del problema", ha afirmat que tenia les xifres dels últims 10 anys.

En la rèplica de Zoido al senador de En Comú Podem, ha dit que des de l'1 de gener del 2007 hi ha hagut 89.967 queixes contra la Policia Nacional, 270 de les quals relacionades amb temes lingüístics i 43 d'aquests perquè el ciutadà no havia estat atès "en la llengua cooficial" del territori on es trobava.