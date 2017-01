Un nou portal permet accedir als resultats de tota la recerca de les universitats catalanes

Un portal d'accés obert recull i difon els resultats de la recerca produïda a les universitats catalanes amb la voluntat de ser una eina per a la comunitat científica local i internacional, les empreses i organitzacions finançadores, així com per a la societat. El Portal de Recerca de les Universitats Catalanes (PRC), presentat públicament aquest dilluns, no només vol ser un "aparador", sinó també "una manera de compartir" i la "base de moltes altres eines que la societat pot trobar útils en el futur", ha assenyalat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro.

"Posem en valor la recerca que es fa a Catalunya: què estem fent, en quins àmbits, com la fem i qui la fa", ha afirmat el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que ha afegit: "El portal també és important des del punt de vista de país i com a administració per justificar a la societat a on i per a què destinem fons públics en un moment de restriccions pressupostàries".

El portal ha estat creat per la Secretaria d'Universitats i Recerca i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), conjuntament amb les universitats catalanes.