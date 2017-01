Els accidents amb ciclistes morts i ferits greus a les ciutats augmenten un 31%

Els accidents de trànsit amb ciclistes morts i ferits greus a les ciutats i municipis de Catalunya s'ha incrementat un 31% el 2016, segons el Servei Català de Trànsit. Malgrat el descens global del nombre d'accidents i víctimes mortals a les carreteres i vies urbanes de Catalunya, el departament d'Interior ha volgut fer èmfasi en els accidents amb bicicletes i motocicletes implicades. Pel que fa als motoristes, un de cada tres morts en accidents de trànsit l'any passat anava sobre un d'aquests vehicles de dues rodes.

Pel que fa als ciclistes, l'increment de la sinistralitat és especialment important dins dels carrers de pobles i ciutats: l'any passat, en aquest tipus de vies urbanes hi van morir 4 ciclistes, 3 més que el 2015, i en van resultar ferits greus una vuitantena, un 27% més que l'any anterior. A les carreteres es van produir menys accidents mortals amb ciclistes implicats -de 7 a 4 morts-, però, en canvi, el nombre de ferits greus va pujar un 15,8%.

La conselleria d'Interior atribueix l'increment d'accidents amb ciclistes a les ciutats a un volum de trànsit més gran en general i a l'increment pel que fa a l'ús d'aquests vehicles. El conseller Jordi Jané ha volgut fer una crida a la " conscienciació" de tots els conductors: "És un vehicle més fràgil, més vulnerable i el conductor no és conscient de la seva presència", ha dit. També ha demanat als ciclistes un "ús responsable" de la bicicleta.

Pel que fa als accidents amb motoristes implicats, baixen el nombre de morts en vies urbanes i interurbanes però en canvi s'incrementen un 2,4% els ferits greus en accidents de moto a les carreteres, on l'any passat van patir lesions greus 341 motoristes respecte els 333 de l'any anterior. De fet, els accidents mortals i greus amb motocicletes implicades es mantenen durant els últims anys: segons el Servei Català de Trànsit, un 36% de les víctimes mortals o ferides greus en un accident de trànsit a les carreteres l'any passat eren motoristes.

Els accidents de trànsit baixen menys a les ciutats i municipis

En global, Jané ha destacat la reducció dels accidents de trànsit amb ferits greus i víctimes mortals. L'any passat van morir 153 persones a les carreteres i vies urbanes catalanes, un 11,5% menys que el 2015 i un 31% menys que el 2010. El descens és especialment important en les vies interurbanes on, segons el conseller d'Interior, s'ha aconseguit fins i tot superar l'objectiu de reducció del 30% fixat en el Pla de Seguretat Viària: la disminució d'accidents en carreteres és del 37,8%. En canvi, els accidents dins de l' àmbit urbà han disminuït, però només d'un 16%: "Ens queda incidir més en aquest àmbit", ha reconegut Jané.

El conseller d'Interior vincula aquesta reducció inferior a un augment de la " congestió" de la circulació a les grans ciutats catalanes a causa "de la recuperació econòmica". La directora del Servei Català de Trànsit, Maria Eugènia Domènech, ha reconegut que "cal incrementar" el nombre de plans de seguretat viària locals. Actualment en tenen més de 200 municipis. Domènech ha destacat la tasca que ja es fa a les escoles en educació viària, especialment en l'àmbit de les bicicletes, però ha assegurat que continuaran "treballant" amb els ajuntaments per reduir la sinistralitat en vies urbanes, tot i que ha destacat que la competència per aplicar mesures en aquest tipus de vies és dels consistoris.

El nombre d' accidents mortals en vies urbanes va reduir-se un 3,7% l'any passat: la majoria de les 78 víctimes mortals van morir en atropellaments (28) i altres tipus de col·lisions entre vehicles (41). Tot i així els atropellaments de vianants als municipis han caigut un 15% respecte del 2015. A les carreteres, el nombre de vianants morts o ferits greus ha baixat un 30%.

Menys distraccions i més infraccions

A les carreteres catalanes pugen les col·lisions frontals, tot i que la majoria de les víctimes mortals i ferits greus són conductors que surten de la via. Després d'una intensa campanya per reduir les distraccions al volant, s'han registrat un 2% d'accidents menys per aquesta raó. En canvi augmenten les infraccions entre els conductors.

L'any 2016, un 28,8% dels accidents amb víctimes a les carreteres es van produir per una infracció del conductor, especialment a l'hora de respectar els senyals de trànsit. El consum d'alcohol i drogues i l'excés de velocitat van baixar respecte de l'any anterior.