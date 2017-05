L'accidentalitat dels professors es duplica en tres anys

El nombre d'accidents laborals dels docents de l'escola pública s'ha quasi duplicat en tres anys, ha passat dels 948 el 2012 als 1.820 al 2015, segons l'informe sobre el servei de prevenció de riscos laborals de la conselleria d'Ensenyament elaborat por CCOO de Catalunya.

La responsable de Salut Laboral de l'ensenyament públic de CCOO, Carme Rodríguez, ha explicat que de les 1.820 notificacions d'accident, que inclouen els 'in itinere' (28,21%) i els ocasionats en la jornada laboral, 877 no van implicar cap baixa.

Rodríguez ha assegurat que aquesta tendència progressiva a l'alça va començar el 2008, en què 825 professors van patir un accident, però el gran increment es va donar entre 2012 i 2013, que es va passar de 948 a 1.579 incidències.

CCOO ha atribuït aquest increment a l'aprovació del decret sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari de la Generalitat en aplicació de la llei de mesures fiscals, financeres i administratives: "Les retallades de personal i de recursos estan relacionats amb la sinistralitat", ha dit Rodríguez.

Assetjament laboral

L'informe també explica que durant els anys 2015 i 2016 es va activar el protocol d'assetjament laboral 45 vegades, dos de les quals van motivar l'obertura d'expedients disciplinaris.

Rodríguez ha lamentat que no hi hagi prou divulgació per part de la conselleria d'aquest protocol, que es va posar en marxa l'any 2015, i l'existència del qual, considera, desconeix la majoria del professorat.

La dirigent de CCOO ha considerat "un fracàs" el model de prevenció de riscos laborals de la Generalitat, i ha lamentat que els delegats de prevenció no puguin participar a la comissió d'investigació sobre situacions d'assetjament laboral.

Ha recordat que el servei de prevenció de riscos laborals compta amb 42 treballadors per atendre més de 79.000 docents, i ha sol·licitat que tots als càrrecs de comandament i els coordinadors de riscos laborals facin el curs bàsic de formació en prevenció de riscos laborals, d'una durada de 30 hores.

En aquest context, CCOO de Catalunya ha demanat crear un servei de prevenció propi i mancomunat de tots els departaments del Govern, un nou decret de serveis de prevenció de la Generalitat que substitueixi l'actual, i convocar un procés selectiu de consolidació de llocs de treball, ja que més del 50% de la plantilla de serveis de prevenció són interins.