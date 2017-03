Una acció veïnal denuncia una xarxa de 12 pisos turístics il·legals a Ciutat Vella

Membres de l' Assemblea per un Turisme Sostenible (ABTS) i del col·lectiu Ciutat Vella no està en venda han fet una acció conjunta aquest dimecres per denunciar una xarxa de 12 pisos turístics il·legals, segons ha avançat el setmanari 'Directa'. Els habitatges, que no tenen llicència de pis turístic, es troben a Ciutat Vella i els administra l'empresari vinculat al PDECat anomenat Mark Serra.

Els activistes han penjat una pancarta reivindicativa al balcó d'un d'aquests pisos, que van llogar aquest dimarts a través de la plataforma Airbnb. En un comunicat publicat al web d'ABTS, la plataforma ha volgut trencar amb la "coartada" de webs de pisos turístics il·legals, que molts fan servir per llogar esporàdicament els seus habitatges per pagar la hipoteca.

El pis, situat a carrer Princesa, és un dels 12 que administra Serra, membre de la plataforma Pro Viviendas Turísticas, que s'encarrega de llogar-los sense ser-ne el propietari i sense cap llicència d'habitatge turístic. Serra administrava els pisos a través de l'empresa Donec Perfíciam SL, de la qual era l'únic propietari fins a l'octubre. Des d'aleshores, el càrrec l'ocupa Xavier Barba, el seu marit.

Els membres d'ABTS denuncien que el pis, tot i estar publicitat a Airbnb, no està donat d'alta com a habitatge d'ús turístic i opera usurpant el nombre de llicència HUT d'un tercer habitatge. El pis és propietat de la família Brunells, amos de la Pastisseria Brunells, que és al local de sota.