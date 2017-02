Un adolescent mor electrocutat a l’estació de les Borges del Camp

Un jove de 15 anys va morir electrocutat divendres a l’estació de tren de les Borges del Camp (Baix Camp), segons es va saber ahir. Cap a les 18.30 el noi -que era francès, segons Europa Press- es va enfilar dalt d’un tren de mercaderies que estava aturat en una altra via, va tocar la catenària i va patir una forta descàrrega elèctrica. No va morir a l’acte, va quedar malferit, però a l’hospital no van poder reanimar-lo.

L’alcalde, Joaquim Calatayud, va explicar a l’ACN que el noi era a l’estació amb quatre companys més, també menors d’edat, que havien passat uns dies a la zona i esperaven el tren per tornar a Barcelona. Els cinc nois estaven sols, sense la tutela de cap adult. Una furgoneta els havia deixat a l’estació i se’n va anar poc abans que arribés el seu tren.

Mentre esperaven, va arribar un tren de càrrega que es va aturar a la segona via per deixar pas al comboi que venia de Reus. Va ser llavors quan el noi s’hi va enfilar. Van evacuar l’adolescent a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona amb una aturada respiratòria, però no li van poder salvar la vida. L’estació és als afores del municipi i no hi ha personal de cap mena.

Deteriorada i semiabandonada

Calatayud va lamentar, en un comunicat publicat a la web del consistori, “el deteriorament progressiu” que ha patit l’estació, que es troba en “estat de semiabandonament”, i va explicar que negocia amb Adif des del 2016 per donar-hi “nova vida”. Tot i que l’Ajuntament no vol “establir cap mena de relació causa-efecte” entre l’estat de l’estació i l’accident, reclama l’atenció d’Adif per millorar l’estació. “Exigim la màxima disponibilitat per part d’Adif a fi i efecte de desencallar aquesta situació”, insisteix el comunicat, que afegeix que el consistori actuarà amb la “màxima celeritat” per evitar que pugui tornar a passar res semblant.