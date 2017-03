Un jutge d'Alacant recorrerà a la fiscalia si la Generalitat no tradueix un escrit al castellà

Un jutge d'Alacant ha advertit a la Generalitat de Catalunya que recorrerà a la fiscalia si no tradueix al castellà un escrit redactat en català que l'administració que presideix Carles Puigdemont havia presentat en el marc d'un procediment on figura com a part demandada.

El magistrat José María Magán adverteix al govern català de les "possibles conseqüències de la seva desobediència" i assegura que el català "no és cooficial ni gaudeix de reconeixement legal a la Comunitat Valenciana". Magán afirma que així s'estableix en una resolució facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que reitera els arguments exposats amb anterioritat en una altra actuació del 5 de gener del 2017.

El conflicte neix quan el jutge va demanar a la Generalitat que es pronunciés sobre la seva competència territorial per tramitar un procediment en el qual havia estat demandada. El govern català va enviar al jutjat el 23 de desembre un escrit on exposava el seu posicionament, però el magistrat el va rebutjar perquè estava redactat en català i va emplaçar l'administració a traduir-lo al castellà. Després d'aquesta topada, el 25 de gener, una lletrada de la Generalitat, Marta Puig Hugas, va remetre al jutjat alacantí un altre document també redactat en català, un fet que el jutge considera una "desobediència manifesta" del seu requeriment previ.

En la seva última resolució, emesa avui dilluns, el magistrat requereix "per segona (i última) vegada" a la part demandada perquè remeti "degudament traduït al castellà l'escrit presentat". El jutge sosté que no és possible admetre els documents en català perquè aquesta llengua no està "reconeguda com a oficial per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, com sí ocorre amb el valencià". En aquesta línia, el magistrat recorda a l'administració "regional catalana l'obligatorietat de respectar i complir amb el decidit per la Comunitat Valenciana en matèria lingüística". Segons el jutge, el seu primer requeriment, "lluny de ser atès, ha estat desobeït de manera evident", motiu pel qual va anunciar que qualsevol nou incompliment serà posat "immediatament en coneixement de la fiscalia".