Els advocats i procuradors d'ofici cobraran un 1,3% més a partir del gener

El Govern català incrementarà un 1,3% la retribució dels advocats i procuradors d'ofici a Catalunya, a partir de l'1 de gener. De mitjana, cobraran 190 euros per cada assistència, excepte les principals, com ara l'acompanyament dels detinguts o judicis ràpids, que es pagaran a 290 euros. D'aquesta manera es torna als nivells del 2010, després de les retallades produïdes entre 2011 i 2013.

El Departament de Justícia, el Consell de l'Advocacia de Catalunya i el Consell dels Col·legis de Procuradors de Catalunya han acordat els nous mòduls per l'any que ve. En total s'invertiran uns 61 milions d'euros. Catalunya és l'única autonomia que paga un mes després de la feina feta pels advocats i procuradors, mentre que a la resta de l'Estat es paga amb un trimestre de retard.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha reafirmat el seu compromís amb l'assistència jurídica gratuïta com a servei públic, ha remarcat "l'esforç pressupostari" del Govern i ha admès que caldrà millorar el pagament als advocats i procuradors d'ofici en els propers anys. El nou president del Consell de l'Advocacia de Catalunya i degà de Girona, Carles McCragh, ha dit que els nous mòduls de pagament serveixen per seguir en l'objectiu de "dignificar la professió" i aconseguir unes retribucions "adients i justes".

Durant el 2016 els advocats i procuradors d'ofici han assistit més de 141.000 persones que tenien dret a justícia gratuïta. S'han fet 460.000 actuacions judicials, la majoria per assumptes penals, com ara robatoris, furts, tràfic de drogues, lesions, violència domèstica o alcoholèmia al volant. Les actuacions civils, com ara assistències en desnonaments o divorcis han suposat un 27% de la feina dels lletrats d'ofici.