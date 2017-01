La pujada de preus no ha afectat l'accés a la universitat, segons un informe

La pujada de preus -un 66% el curs 2012-13- no ha afectat l'accés a la universitat a Catalunya. O com a mínim, això és el que diu l'informe 'Política de preus públics i eficàcia del sistema de beques universitàries a Catalunya', realitzat pel catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José García Montalvo, a encàrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) -l'organisme que aplega al Govern i a les universitats-.

"La variació del preu públic de la matrícula no està correlacionada amb l'evolució dels estudiants", assegura Montalvo, que afegeix que el curs 2012-13 va començar a augmentar la proporció d'alumnes provinents d'escoles públiques. Cal recordar, però, que no existeix informació dels joves que decideixen no anar a la universitat.

Per a Montalvo, comparar el preu de les taxes entre les diferents comunitats és "reduccionista" perquè la qualitat del servei a Catalunya "és millor". "Cap altra comunitat autònoma pot dir que té 5 universitats entre les 500 millors del món", ha apuntat. Tot el contrari apuntava l ’Observatori del Sistema Universitari (OSU) en l'informe '¿Por qué precios tan distintos? Precios y tasas en las universidades públicas en España, curso 2016-17', presentat la setmana passada, que assegurava que no veia diferència en el servei que donaven les universitats més cares i les més barates. Catalunya és la comunitat autònoma amb les taxes universitàries més altes de tot l’Estat.

Respecte la demanda que les taxes siguin gratuïtes per a tothom, Montalvo ha considerat que "no és lògic" proposar un augment de l'IRPF per rendes superiors a 60.000 euros i voler que es redueixin els preus públics de la universitat a les famílies que guanyen més de 60.000 euros". En canvi, un exemple de coherència -ha assegurat- és la Comunitat de Madrid: "Tenen els impostos més baixos d'Espanya i és lògic que baixin els preus públics de la matrícula".

Un altre de les crítiques que es fa a la pujada de les taxes és que fan augmentar l' abandonament escolar. Montalvo assegura que l'augment dels preus "no va tenir efecte sobre abandonament" perquè les beques Equitat van revertir els "efectes nocius" del canvi en les condicions de les beques del ministeri. També perquè perquè les famílies amb major nivell de renda paguen la matrícula sense excepció.