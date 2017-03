Els veïns afectats per les esquerdes del carrer Llull: 15 dies fora de casa

Els veïns del Poblenou que ahir van ser desallotjats al número 155 del carrer Llull per l'aparició d'esquerdes a dues parets mestres no podran tornar als seus domicilis fins d'aquí quinze dies. És el temps que s'ha donat l'Ajuntament de Barcelona per solucionar els desperfectes i determinar quines han estat les causes, segons ha explicat als mitjans el regidor del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner. Els veïns dels immobles contigus, el 153 i el 157, que també van ser desallotjats, podran tornar ja a les seves cases aquest cap de setmana, previsiblement.

Pel que fa a les esquerdes que han aparegut al soterrani del 155, el regidor Montaner no ha descartat la hipòtesi que defensen els veïns, que sostenen que els desperfectes els han causat les obres de dos macrohotels de 13 plantes al solar del davant, que des que van començar al setembre passat han provocat "tremolors" a tots els edificis del voltant. "Si es demostra que les esquerdes les han causat les obres dels hotels s'hauran de revisar les llicències o replantejar-les totalment, però cal certificar-ho científicament", ha assenyalat Montaner. Pel que fa a la petició d'alguns veïns de retirar la llicència, l'edil ha subratllat que "caldria consultar-ho amb els serveis jurídics".

Una setmana per arreglar els desperfectes

El regidor ha comparegut acompanyat del cap del servei tècnic de Bombers de Barcelona, Antoni Cabeza, i del gerent del districte de Sant Martí, Pep Garcia. El cap dels bombers ha explicat que les esquerdes han aparegut en dues de les quatre parets mestres del número 155 per la desaparició de la cimentació sota els murs de l'immoble. Sota el forjat del soterrani, per tant, ha quedat un buit d'uns 50 centímetres que ha provocat que el mur, en no tenir base, hagi cedit uns 20 centímetres. "L'edifici s'aguanta a precari, probablement està treballant molt forçadament", ha afegit Josep Maria Montaner.

L'Ajuntament necessitarà una setmana per arreglar el problema dels fonaments. Ena primera fase s'omplirà de formigó lleuger la base del sòl i, en una segona fase, s'hi posaran apuntalaments. Es revisaran també si hi ha més esquerdes que hagin aparegut en altre edificis. Aquestes en concret, al soterrani del 155, es van descobrir ahir perquè un restaurant dels baixos estava fent obres.

En total, ahir van ser 32 persones les que van haver de deixar els seus domicilis. D'aquestes, 15 pertanyen al número 155 i són les que hauran d'esperar dues setmanes per tornar a casa. L'Ajuntament les allotjarà en un hotel si no tenen la possibilitat de quedar-se amb algun familiar o amic.