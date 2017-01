Detingut un jove de 17 anys que ha agredit cinc companys de classe amb una arma blanca a Alacant

260x366 El succés s'ha produït a l'institut Las Fuentes de Villena. / MORELL / EFE El succés s'ha produït a l'institut Las Fuentes de Villena. / MORELL / EFE

La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres un noi de 17 anys després que presumptament agredís amb una arma blanca cinc companys de classe en un institut de la localitat alacantina de Villena (l'Alt Vinalopó). Segons informa el cos de seguretat, els ferits són "lleus" i s'investiguen les causes del succés, que ha tingut lloc cap a les nou del matí, quan tots els nois eren a classe.

Dues noies han necessitat punts de sutura, i el suposat agressor també té talls a les mans. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat, entre altres dotacions, els efectius sanitaris per atendre els ferits.

En aquests moments, els agents de la Guàrdia Civil estan col·laborant per restablir les classes a la normalitat i perquè la jornada continuï. Fonts properes al cas han dit a Efe que, segons els professors, el menor de 17 anys arrestat és un estudiant amb un "currículum acadèmic excel·lent".



Per la seva banda, fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències han informat que a les 9.08 hores d'avui han rebut l'avís d'una agressió amb arma blanca a l'institut Les Fonts de Villena. S'han mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i una del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (Samu), que han atès quatre persones, tres menors de 17 anys i una dona de 54.



Un d'aquests tres menors –segons que sembla, el detingut– presentava una ferida oberta als dits d'una mà i la Guàrdia Civil l'ha traslladat al Centre de Salut Integrat de Villena.



Els SVB ha portat el segon dels menors, una noia, al mateix centre sanitari per ferida oberta a l'esquena, mentre que el tercer ha estat atès per ferida superficial a l'abdomen i per crisi nerviosa al mateix lloc del succés, on també ha estat assistida la dona de 54 anys per un quadre d'ansietat, segons el centre de coordinació d'emergències.