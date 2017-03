Agressió a un jove gai al Carnaval de Sitges per anar vestit de ballarina

Un jove va patir una agressió homòfoba durant el passat carnaval de Sitges perquè anava vestit de ballarina, segons ha denunciat l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), amb la qual cosa són ja tres els atacs denunciats per joves homosexuals els darrers dies a Catalunya.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Efe que el passat 28 de febrer es va presentar una denúncia per aquests fets i que aquesta va ser ampliada per la víctima dissabte passat, el dia 11, fent constar que l'agressió va estar motivada per la seva condició sexual.

Segons la policia autonòmica, els fets s'estan investigant i es posaran en coneixement del jutge i del fiscal.

Segons ha informat l'OCH, l'agressió es va perpetrar quan l'homosexual disfressat de ballarina va ser interceptat a la porta d'un bar del carrer del Pecat de Sitges per tres homes.

Segons la denúncia interposada davant els Mossos d'Esquadra, un d'ells va esgrimir una porra extensible i va colpejar amb ella l'homosexual. La víctima va fer constar que l'agressor va perdre una placa, que podria ser de vigilant de seguretat.

L'OCH ha informat que ha traslladat també la denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona i a la Generalitat i ha demanat als Mossos d'Esquadra que detinguin l'autor de l'agressió.

Es tracta de la tercera agressió soferta per una persona homosexual a Catalunya en pocs dies, després que ahir fossin colpejats dos gais per fer-se petons al carrer a Berga (Berguedà) i que un altre jove fos agredit quan estava amb d'altres homes a Montjuïc.