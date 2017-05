Els agressors de les animalistes de Mas de Barberans accepten multes d'un total de 8.000 euros per evitar el judici

Els tres agressors de les animalistes que gravaven els correbous de Mas de Barberans (Montsià) el 30 d'abril del 2016 han acceptat multes per un total de 8.010 euros per evitar el judici. Un acord de conformitat amb les acusacions ha evitat finalment la vista oral, que s'havia de celebrar aquest dilluns al matí al jutjat penal número 2 de Tortosa. Els tres condemnats, membres d'una mateixa família de Sant Carles de la Ràpita, han reconegut davant la jutgessa els delictes de coaccions, lesions lleus i danys, amb l'agreujant de discriminació ideològica.

Prevista per a dos quarts de deu del matí, la vista oral no ha acabat tenint lloc després que les negociacions prèvies mantingudes pels advocats de totes les parts i fiscalia hagin permès segellar un acord de conformitat. Els acusats, José Gabriel Navarro, Janine Chalé i Albert Navarro, han mostrat la seva conformitat amb les penes i la jutgessa ha dictat sentència ferma:

Delicte de coaccions : 18 mesos de multa, a raó de tres euros diaris: 1.620 euros en total per a cadascun

: 18 mesos de multa, a raó de tres euros diaris: 1.620 euros en total per a cadascun Delicte de lesions : un mes de multa (90 euros) per a José Gabriel Navarro i Janine Chalé i dos delictes (180 euros) per a Albert Navarro.

: un mes de multa (90 euros) per a José Gabriel Navarro i Janine Chalé i dos delictes (180 euros) per a Albert Navarro. Delicte de danys: 15 mesos de multa (1.350 euros) per a Albert Navarro i Janine Chalé. A José Gabriel Navarro se li atribueix un delicte lleu (90 euros).

Els condemnats han acceptat l'agreujant per discriminació ideològica, un dels principals aspectes que reclamaven les acusacions –a més d'AnimaNaturalis, que també s'ha personat al procés Acció Legal Animalista com a acusació popular-.

Paral·lelament, i a part d'assumir el cost del procés, la jutge ha imposat també als tres agressors la responsabilitat civil pels danys materials i físics soferts per les dues activistes d'AnimaNaturalis. D'una banda, condemna José Gabriel Navarro a pagar a Aïda Gascón 393,85 euros per la càmera de fotos i una targeta de memòria, així com 30,82 euros per unes ulleres. El mateix condemnat i Albert Navarro també hauran de respondre de les lesions causades a Gascón amb 210 euros. Finalment, Chalé i Albert Navarro han estat condemnats a pagar 210 euros per les lesions de l'altra activista, Jasmine Moreno, i per la càmera de vídeo d'Aïda Gascón, valorada en 594,97 euros.

Satisfacció per la condemna

"Hem aconseguit el que volíem: que els acusats reconeguessin tots els fets, fins i tot l'agreujant per discriminació. És molt pedagògic perquè, a partir d'ara, ningú hagi de patir cap tipus de coacció o repressió en places de bous", ha declarat a la sortida dels jutjats Aïda Gascon, una de les agredides i directora d'AnimaNaturalis a l'estat espanyol. És un dia que consideren "històric", que pot fixar un precedent per al futur no només a Catalunya, sinó també al País Valencià –on són moltes les poblacions que organitzen també actes taurins-, per garantir la llibertat de "documentar" i poder testimoniar aquest tipus d'espectacles.

Remarquen, de fet, que la denúncia i la difusió mediàtica de l'agressió de Mas de Barberans, gravada amb vídeo des de l'altra banda de la plaça també per activistes antitaurines, ha ajudat a aconseguir més presència policial als actes taurins per evitar qualsevol reacció violenta o incident per part dels aficionats i donar tranquil·litat a les activistes "sense haver de patir per la nostra integritat física", precisa. "Hi ha molta tensió i intenten amagar les imatges de maltractament. Intentem que [la sentència] sigui pedagògica: que el sector taurí, que està acostumat a utilitzar la violència per treure els animals, es tregui del cap utilitzar la violència per defensar cap idea".