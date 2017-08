Alcaldes del món s'apunten al "No tinc por" amb Barcelona

Els alcaldes de tot el món han fet arribar a Barcelona en les últimes hores el seu suport després dels atemptats i s'han sumat al lema de la manifestació d'aquesta tarda, "No tinc por". La xarxa s'ha omplert de missatges lloant la força de la ciutadania i solidaritzant-se amb el dolor. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, els ha respost amb agraïment a Twitter.

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo

Demain, les Barcelonais marcheront pour dire non au terrorisme. Avec les maires du monde entier, nous sommes à leurs côtés. #CitiesForPeace pic.twitter.com/B7EAzTyqUI — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 25 d’agost de 2017

Sadiq Khan, l'alcalde de Londres

London stands with Barcelona as we remember and honour the victims of last week’s terrorist attacks #WeAreNotAfraid #CitiesforPeace pic.twitter.com/2dACDeOX8i — Mayor of London (@MayorofLondon) 25 d’agost de 2017

L'alcalde de Brussel·les, Philippe Close

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena

també s'ha sumat als vídeos de suport tot i que la seva presència està confirmada a la mobilització

Mañana estaremos de pie con vosotros. Si Barcelona no tiene miedo, Madrid no tenim por. #CitiesForPeace #WeAreNotAfraid pic.twitter.com/vNimUBqe7w — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 25 d’agost de 2017

Bill de Blasio, alcalde de Nova York

The people of Barcelona are showing the world amazing strength in the face of a terrible attack. New York stands with you. #CitiesForPeace — Bill de Blasio (@NYCMayor) 25 d’agost de 2017

Fernando Medina, alcalde de Lisboa

L'alcalde de Boston, Marty Walsh