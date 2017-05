Alerta pels nous mètodes que inciten al suïcidi a internet

Una cerca a Google de la paraula suicidio, retorna més de 22 milions de pàgines web que en parlen. A Youtube, gairebé 900.000 vídeos, alguns amb imatges explícites, com "Manual del suicida" o "13 formas de suicidarse", que acumulen més de 200.000 visites en aquest canal. Són només dos dels quinze continguts a internet que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha denunciat a la Fiscalia per incitar al suïcidi. A més, ha demanat a les plataformes i proveïdors que retirin immediatament uns continguts que cada vegada són més difícils de detectar perquè es difonen per missatgeria privada, com ara Whatsapp.

En concret, el CAC ha denunciat sis vídeos de Youtube –en total tenen més de 4 milions de visualitzacions–, quatre blogs, dos webs, dos fòrums i un compte de Twitter amb 16.700 seguidors. Són vídeos i documents molt accessibles, ja que sovint no cal cap registre previ ni tan sols verificar la majoria d’edat. A més, també s’han detectat 15 continguts més amb imatges explícites que són "complaents" envers la mort o bé poden provocar un efecte crida de l’acte suïcida.

Així ho ha detectat l’informe sobre la presència a internet de continguts de risc que ha elaborat l’organisme que dirigeix Roger Loppacher. En una roda de premsa per presentar l’estudi, el president del CAC va alertar que cada vegada més sovint els promotors d’aquestes webs demanen dades personals, com el correu electrònic o el telèfon, per seguir les converses a través de canals privats.

Els adolescents, més vulnerables

Tenint en compte que cada cop serà més complicat seguir el rastre d’aquests continguts, des de l’associació Després del Suïcidi van demanar reflexionar sobre els riscos de les xarxes socials, sobretot entre els adolescents. Aquest és el col·lectiu més vulnerable a aquests missatges, juntament amb les persones que pateixen depressió o ansietat.

La presidenta d’aquesta entitat que acompanya i dona suport en el dol a les víctimes del suïcidi, Cecilia Borràs, va demanar reforçar l’educació audiovisual. De la mateixa manera que s’ensenya els nens i nenes a no travessar el carrer quan el semàfor està en vermell, va dir Borràs, s’ha d’ensenyar a triar els productes audiovisuals que són adients i a denunciar els que no ho són.

Aquesta educació audiovisual seria clau, per exemple, per detectar a temps casos de joves que participen a la balena blava, un repte macabre que consisteix a fer 50 proves, l’última de les quals és treure’s la vida. Ahir va trascendir que la Policia Nacional ha intervingut en un nou cas, aquest cop a Mallorca, després que la directora d’un institut alertés que una alumna de 13 anys podria haver-se iniciat en el joc. Segons va avançar el diari local Última hora, la mestra va enviar un correu electrònic a la Policia explicant que la menor tenia talls significatius en un dels seus avantbraços.

La noia hauria confessat als agents que s’havia autolesionat amb una fulla d’afaitar perquè un joc d’internet així ho requeria. Els pares de la menor van ser alertats de seguida dels fets i, segons aquest diari local, haurien reconegut que la seva filla dormia amb una fulla d’afaitar sota el llit.

Aquest és el segon cas detectat a Espanya. El primer va donar-se a conèixer fa només uns dies, després que ingressessin una noia de 15 anys en un hospital de l’àrea metropolitana de Barcelona per evitar que es tragués la vida, incitada per aquesta trampa mortal. Josep Moya, psiquiatre de la unitat mèdico-educativa del centre L’Alba, especialitzat en patologies mentals en menors, alerta de la importància de “no banalitzar” qualsevol indici que pares, professors o amics puguin observar. “A vegades pensem que ho diuen per cridar l’atenció, però és millor pecar de prudents”, afirma.

1,3 suïcidis al dia

El 2015 es van suïcidar 495 persones a Catalunya i es calcula que per cada mort, hi ha 100 temptatives més. Per això, la prevenció i la comunicació són fonamentals. En aquest sentit, l’informe del CAC també recomana als mitjans evitar la descripció detallada del mètode utilitzat –els estudis demostren que provoca un efecte imitació– i no mencionar ni identificar webs ni xarxes que promoguin continguts favorables al suïcidi.