Els al·lèrgics al pol·len viuran una primavera dura

Males notícies per als al·lèrgics al pol·len. Les previsions de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) auguren una primavera amb alts nivells de pol·len al nostre país a causa de les condicions meteorològiques. Segons l'organisme, les pluges caigudes al llarg de tota la tardor i l’hivern fan que les plantes estiguin en aquests moments creixent amb força. Una circumstància a la qual, segons les previsions a llarg termini, se suma el fet que la primavera es presenta més aviat pobra pel que fa a precipitacions, cosa que evitarà que les pluges netegin l’aire, i poc càlida, raó per la qual la pol·linització s’allargarà més temps.

“No m’agrada gens que arribi la primavera”“Que la gent es prepari perquè aquesta primavera serà una mica dura per als al·lèrgics”, ha explicat Jordina Belmonte, responsable de la XAC i directora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), en la roda de premsa celebrada aquest migdia al campus universitari. En aquest sentit, Belmonte ha destacat que aquesta primavera comptarà amb una “important” concentració de pol·len d’espècies com ara el plàtan d’ombra de les grans ciutats, les gramínies, la parietària, els avellaners, les oliveres o els pollancres.

Al·lèrgics als xiprers

Una situació dura que ja han viscut els al·lèrgics als xiprers, espècie que aquest any ha triplicat el nombre de grans de pol·len generats en comparació amb la mitjana. “Aquest pic tan gran de pol·len de xiprer ha provocat que gent que abans no hi era al·lèrgica s’hi hagi tornat”, ha explicat Belmonte. En aquest sentit, la XAC ha destacat que les gramínies son les causants del 50% de les al·lèrgies a Catalunya, mentre que el nombre de persones al·lèrgiques ha passat de representar el 15% de la població als anys vuitanta a ser el 25% en l’actualitat.

D’altra banda, la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) ha lamentat la manca de places per a al·lergòlegs a la salut pública, i ha estacant, per exemple, que en tota la demarcació de Girona només n’hi ha dos. “La patologia al·lèrgica anirà en augment i la falta de places d’al·lergòlegs provoca una falta d’equitat territorial”, ha destacat Teresa Dordal, presidenta de la SCAIC. “Malauradament, les al·lèrgies no son un tema de govern”, ha afirmat Belmonte. Des de la SCAIC s’ha destacat que l’increment d’aquesta problemàtica, que va associada a moltes malalties respiratòries, està provocada per l’augment de la contaminació o el canvi climàtic, mentre que els al·lèrgics al pol·len cada vegada pateixen els efectes durant més temps al llarg de l’any.