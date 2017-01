La més alta tensió s’instal·la a Terrassa per fer recerca

Millorar l’eficiència energètica i reduir el preu de l’electricitat. Aquest és l’objectiu últim d’AMBER, un nou centre de recerca únic a Europa per investigar amb l’ultra alta tensió. Ubicat a Terrassa, buscarà solucions per frenar la pèrdua d’electricitat en els actuals sistemes de transmissió i distribució d’energia. La finalitat és, a llarg termini, que els projectes sorgits en aquest laboratori puguin servir per reduir la despesa en llum de les empreses, però també dels consumidors.

Els creadors d’aquest centre d’investigació són l’empresa SBI Connectors i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ho han fet a través del grup de recerca Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials (MCIA). Es tracta d’un laboratori innovador, ubicat als espais de l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa (IPCT), que està equipat amb un generador d’ultra alta tensió en corrent continu de fins a 1,5 milions de volts. Fa 13 metres, i tot plegat fa que sigui la torre de més alta tensió d’Europa i el generador més gran d’aquest tipus a l’Estat.

L’escull principal dels enginyers és trobar nous tipus de connectors del cablejat elèctric, que és per on habitualment s’escapa la major part de l’energia que es perd. “Si guanyem eficiència energètica reduirem la producció d’energia, cosa que significaria un estalvi a nivell de país”, explica Joan Pérez, director general de l’empresa SBI Connectors. “Si podem reduir aquestes pèrdues, l’energia haurà de ser més econòmica a l’hora de produir-la i això, tard o d’hora, repercutirà en el consumidor”, afegeix Pérez, que recorda que tot plegat dependrà de les companyies elèctriques, que són les que gestionen l’electricitat.

En aquest sentit, els impulsors del centre, que van iniciar el projecte fa prop de 5 anys, ja han aconseguit reduir fins a un 30% les pèrdues d’electricitat en la connexió de dos cables distribuïdors d’energia. Però els avenços d’aquest laboratori no només poden repercutir en la butxaca del consumidor amb una reducció dels costos en les factures de la llum, sinó que també poden tenir beneficis per al medi ambient en un futur.

Reduir el risc d’incendis

Actualment, les xarxes d’alta tensió a Europa són de 400.000 volts, però quan arriben al límit de la seva capacitat és quan es produeixen les pèrdues més importants d’electricitat. Aquesta problemàtica es pot veure, per exemple, quan es camina per un camí forestal i, just quan es passa per sota d’una torre d’alta tensió, es pot sentir el soroll d’espurnes provinents dels aparells que connecten els cables. Aquestes espurnes, depenent de la direcció del vent, poden arribar a provocar incendis forestals. “Si aconseguim pal·liar les pèrdues d’energia actuals reduirem les espurnes de les torres, cosa que provocarà una baixada del risc d’incendis”, afirma Pérez.

A més, el nou centre desenvoluparà projectes de R+D relacionats amb l’energia i el canvi climàtic per a la producció d’energia neta i per a l’eficiència energètica, amb una incidència especial en el sector del transport d’energia elèctrica i la mobilitat sostenible. “A través del laboratori donarem resposta a les necessitats del sector del transport pel que fa a les noves energies renovables com la solar i l’eòlica”, assegura el director del centre i del MCIA, José Luis Romeral.

Els impulsors d’AMBER ja han tingut èxit amb un projecte de connexió energètica eficient entre els EUA i el Canadà. Els reptes del futur seran millorar les connexions elèctriques interestatals d’Europa i les noves xarxes elèctriques en països en vies de desenvolupament. El mercat no és petit: mou 80.000 milions d’euros a l’any i creixerà un 25% durant els pròxims 15 anys.