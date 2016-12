Fernández Díaz parla àrab i la CUP fa 'retallables': escenes al ple de l'Ajuntament de Barcelona

Com cada últim divendres de mes, avui ha tingut lloc a l'Ajuntament de Barcelona el consell plenari, que reuneix els 41 regidors del consistori a la mateixa sala. Les sis hores d'intervencions han deixat, com sempre, més d'una escena curiosa. En recollim cinc: des del plurilingüisme del PP a l'afany de la CUP pels 'retallables'.

1. Fernández Díaz parla àrab

Els regidors de l'Ajuntament de Barcelona portaven ja cinc hores i mitja de ple quan Alberto Fernández Díaz –germà de Jorge Fernández Díaz– ha agafat la paraula per dirigir un prec a l'alcaldessa. El regidor del PP ha obert la boca i ha deixat tothom bocabadat: ha començat a parlar en àrab i ha estat en aquesta llengua amb la qual ha realitzat el seu prec. Fernández Díaz ha demanat disculpes per la pronunciació – l'accent feia que s'assemblés més al Klingon que a l'àrab– i ha explicat que acabava de demanar a l'alcaldessa que totes les comunicacions de l'Ajuntament es fessin, com a mínim, en castellà i en català.

"Assumeixo que entén l'àrab, tenint en compte que s'han fet comunicacions de l'Ajuntament només en aquest idioma", li ha recriminat després, en català, per uns cartells escrits només en àrab. Colau li ha respost que sovint es fan comunicacions en idiomes com l'àrab o l'urdú –sobretot cartells– dirigides a ciutadans que el parlen i que així poden participar a les iniciatives de la ciutat. "Potser és aquest, el seu problema, el de la participació ciutadana entre les comunitats d’immigrants", ha reblat Colau.

2. La CUP estripa fotografies del rei

Els regidors de la CUP Capgirem Barcelona – Maria Rovira, María José Lecha i Josep Garganté– han estripat durant el ple una fotografia del rei. Ho han fet en finalitzar una intervenció on demanaven que el consell plenari fes una declaració institucional per rebutjar que la crema de fotografies del rei fos considerada delicte. També demanaven fer constar que el ple no reconeix l'autoritat dels tribunals espanyols.

Carina Mejías, regidora de Ciutadans, s'ha referit al seu intent de "buscar suport institucional" com una estratègia per evitar conseqüències per la crema de fotografies. "Si volen fer 'retallables' facin-los, però assumeixin les conseqüències", els ha recriminat.

Qui més s'ha enfadat per l'estrip de fotografies, però, ha estat Alberto Fernández Díaz, que ha reclamat indignat que l'acció constés en acta. Durant la seva intervenció, a més, ha recriminat a la CUP que el seu gest li recordava "a un grup que va començant estripant fotos i cremant llibres i va acabar amb braçalets al braç".

3. Barcelona tindrà aviat cartilla de racionament

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat aquest divendres comprar la plaça de la Monumental, una proposició impulsada per ERC mitjançant la qual els republicans pretenien que fos un espai públic el 2017 i que s'obrís a la ciutat abans del 2020. Els grups de BComú, PSC, PP i C's hi han votat en contra, i només CiU i la CUP hi han donat suport.

Qui més fort ha anat contra la proposta dels republicans ha estat el Partit Popular, que ha lamentat que ERC proposés comprar un edifici que ni tan sols està a la venda. "Només li ha faltat dir que s'expropiï!", ha exclamat el regidor Javier Mulleras. "Es comença amb l'expropiació i acaben sense diners al carrer i amb les cartilles de racionament", ha assenyalat l'edil, que juntament amb C's ha qualificat la proposta d'ERC de "brindis al sol".

4. Mejías i Asens comparteixen records de joventut

Carina Mejías (C's) i Jaume Asens (BComú) van estudiar a la mateixa universitat, però van aprendre coses diferents. Aquesta ha estat la conclusió a què han arribat després d'intercanviar una diferència d'opinions pel que fa a la interpretació de les lleis. Asens ha defensat el seu desacord amb el fet que existeixi el delicte d'injúries a la corona, i ha exposat una sèrie d'arguments legals per defensar-ho. Poc després, Carina Mejías li ha portat la contrària i ha afirmat: "Vam estudiar a la mateixa universitat, però pel que veig van emetre ones diferents". "Estudiï més", ha afegit.

5. Després dels retrets, petons de Nadal i un aperitiu

El d'aquest divendres ha estat un plenari més aviat agitat, on s'han intercanviat tot tipus de retrets. "Heu perdut el nord", "heu pactat amb els qui abans anomenàveu màfia" (Bosch), "vostè és ignorant" (Fernández) o "vostè menteix" (Colau) han estat algunes de les paraules 'amables' que els regidors s'han dirigit els uns als altres. Quan, sis hores després, finalment s'ha acabat el ple, però, els regidors s'han aixecat de les seves cadires i s'han desitjat bon Nadal amb petons per aquí i per allà. Seguidament han passat al saló del costat a fer un aperitiu de comiat, copes en mà. No tothom hi ha anat, i un regidor del govern que se n'ha escapat, ha bromejat, al vol: "L'aperitiu és només per a la casta".