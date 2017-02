Una dona posa un anunci a Wallapop per rellogar un pis ocupat a Rubí

Una dona ha publicat diversos anuncis a Wallapop per rellogar per 650 euros un pis ocupat a Rubí, propietat del BBVA. Segons apunta Rubí TV, en la conversa mantinguda amb la inquilina, ella explica que es tracta d'un pis ocupat i que està disposada a abandonar-lo sempre que algú aboni 650 euros.

"Et fan fora quan arriba una carta, que pot trigar entre 1 i 5 anys", afirma la dona al canal local, que assegura que afegeix que "és una ganga que no s'ha de desaprofitar". En la mateixa línia, la dona apunta que "molta gent ocupa pisos per necessitat, però d'altres ho fan quan t'adones del que t'estalvies".

El pis està situad a Ca n'Oriol -una zona amb molts pisos ocupats- i té una habitació amb lavabo, un menjador amb cuina americana, un pati i els subministraments d'aigua i llum. Un seguidor de Rubitv.cat es va posar en contacte amb aquest mitjà local per denunciar l'anunci.

Després de la publicació de la notícia, Wallapop ja ha retirat l'anunci.