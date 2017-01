La Generalitat crea una app perquè els usuaris denunciïn els retards de Renfe

La Generalitat ha posat en marxa una app perquè els usuaris de Renfe puguin denunciar els retards de Rodalies o dels trens de mitjana distància a través del telèfon mòbil. El Govern vol que l'eina ajudi els usuaris "a defensar millor els seus drets", però sobretot ha de servir per "pressionar" Renfe i Adif perquè donin un bon servei. Així ho ha dit el conseller de Territori, Josep Rull, en la presentació de l'eina, acompanyat pel conseller d'Empresa, Jordi Baiget. "La nostra prioritat és oferir un servei de Rodalies que signi digne i defensar amb més força els drets dels usuaris", ha afirmat Rull.

Les queixes a través de la app permetran donar més arguments a la Generalitat per actuar contra Renfe. La idea és emparar-se en el codi de consum animant a denunciar els retards els usuaris "que senten que els seus drets han estat menystinguts com a consumidors".

Rull ha denunciat un cop més el poc marge d'actuació que té el Govern contra Renfe i, especialment, contra Adif. L'administració catalana no té poder sancionador sobre les incidències i el marge d'acció és "molt limitat", ha remarcat Rull. "Vam dir que estaríem permanentment a sobre, amb les eines que tenim i que no tenim", ha advertit el titular de Territori. Fa uns dies el Departament de Territori i Sostenibilitat va obrir un expedient sancionador de 6.000 euros a l'operador, per l’incident del passat 1 de novembre, quan l’últim tren de la línia entre Tortosa i Barcelona va sortir amb 1 hora i mitja de retard.

L'app complementa l'espai de consultes, queixes o reclamacions de la web de Rodalies, que ja acumula 6.700 reclamacions. Ahir Renfe va emetre un comunicat assegurant que les funcions de la nova app ja es poden fer en aquest espai.

"De la mateixa manera que amb els Ferrocarrils de la Generalitat no hi ha espais d'impunitat, a Renfe tampoc volem espais d'impunitat", ha afegit el conseller. "Hi ha una paraula que al Govern de Catalunya no existeix: resignació, no ens resignem". Rull també ha insistit a reclamar el traspàs de Rodalies: "Amb un traspàs íntegre de tot, tindríem la capacitat de gestionar les incidències d'una manera menys "tortuosa".

Una actualització de l'app Infoconsum

L'app, de fet, no és nova. És un nou apartat dins l'aplicació per a mòbils Infoconsum, creada el 2012, amb informació relacionada amb l' Agència Catalana del Consum. En 4 anys, l'app ha tingut 10.000 descàrregues.

El funcionament de la nova funcionalitat de l'eina és ben senzill. Un formulari de l'app pregunta: "Heu patit alguna incidència relaconada amb el servei de Rodalies de Catalunya, operat per Renfe?" A partir d'aquí, l'usuari pot formular la denúncia amb una breu explicació dels fets, la línia afectada i penjar-hi, si vol, una foto.