Un ferit en un apunyalament després d'una baralla a la Fira d'Abril de Barcelona

Un home ha resultat ferit aquest dissabte a la matinada després de ser apunyalat durant una baralla a la Fira d'Abril de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a les 4.00 a la sortida del recinte del Parc del Fòrum, que acull fins al 7 de maig aquesta fira. L'home ha estat evacuat a un hospital on es recupera de l'agressió.

La Fira d'Abril arrenca sense cap ajuda municipalEl seu estat és reservat però, segons ha pogut saber l'ACN, la seva vida no corre perill. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets. Per ara no hi ha detinguts relacionats amb l'apunyalament.

Un ferit de bala a Sant Boi

Aquest dissabte a la tarda també ha resultat ferit crític un home de 27 anys per una arma de foc en un habitatge de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). Els serveis d'emergències han rebut l'avís dels fets a les 18.02 i fins al lloc s'hi han desplaçat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'han evacuat a l'Hospital de Bellvitge amb un tret al tòrax.

Segons confirmen a l'ARA fonts policials, es descarta del tot que els fets estiguin relacionats amb alguna banda delinqüencial, i tot apunta que podria haver estat un accident.