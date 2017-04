Un any i mig per tramitar una petició d'asil des dels centres d'immigrants de Ceuta i Melilla

Tramitar una petició d’asil des dels Centres d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) de Ceuta i Melilla pot costar entre un any i un any i mig, segons un informe elaborat per l’entitat de drets humans Irídia, que reclama més agilitat al govern central a l’hora de fer front a aquestes peticions, així com millors condicions en aquest tipus de centres on s’acaba derivant les desenes de persones que cada dia intenten entrar a l’Estat.

Segons l’informe, les peticions de Síria són les que es resolen més ràpid. Triguen entre dues i quatre setmanes. En canvi les d’altres països com ara el Marroc o Algèria poden trigar fins un any i mig. El document recorda també que l’Estat va tancar el 2016 amb més de 20.000 sol·licituds pendents de resoldre.

Irídia explica a més que les condicions dels CETI de Melilla i Ceuta no són les adequades perquè estan per sobre de la seva capacitat. Les dades d’Amnistía Internacional apunten que l’octubre de 2016 al centre de Melilla, amb capacitat per a 796, hi havia 979 persones i el de Ceuta n’acollia 631 quan només té lloc per 512. A això s’hi sumen, asseguren des de l’entitat catalana, maltractaments constants per part dels agents de policia responsables de l’equipament.

La situació al Marroc

El document explica que hi ha entre 1.500 i 2.000 subsaharians que viuen en una vintena de campaments a Nador, en tendes fetes de plàstics i branques. Molts diuen que hi han passat gana mentre esperen per passar la frontera, sobretot amb pastera. La majoria dels qui esperen per creuar són homes, diu l'informe, però també hi ha nens i dones, sovint víctimes de les xarxes de tràfic de persones, que fins i tot les obliguen a avortar. El document també inclou testimonis de violència de les forces de seguretat marroquines contra els immigrants i explica que es fan ràtzies policials als campaments de manera "generalitzada".

L'informe #DDHHFronteraSur -fet per Irídia, Fotomovimiento i Novact- explica aquesta situació i moltes altres anomalies legals que afecten les fronteres de Ceuta i Melilla en una sèrie de vuit vídeos i un document escrit.