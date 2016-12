L'assassí d'una dona a la Pobla de Mafumet també va violar la filla de la víctima

Diumenge passat, Francisco Javier M. va anar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra al barri de Campclar de Tarragona per confessar que el vespre del dia abans havia assassinat la seva parella, una veïna de la Pobla de Mafumet amb qui s'havia casat dos anys abans. Segons ha sabut l’ARA, després de matar la víctima a ganivetades, l’assassí va agredir sexualment la filla de la dona –que té 16 anys i era fruit d’un anterior matrimoni–, en una altra habitació del pis. No va ser fins gairebé dotze hores després que l’home va entregar-se a la policia per confessar el crim.

La jutge de violència masclista de Tarragona ha enviat a la presó sense fiança el detingut després d’interrogar-lo. El responsabilitza d’un delicte d’homicidi o assassinat –la investigació haurà de determinar exactament si s’ha tractat d’un o altre delicte– i d’agressió sexual a una menor. Cap a dos quarts de set de la tarda, els mossos s'han emportat dels jutjats l’arrestat, que ja havia estat a calabossos durant les últimes 72 hores.

La dona, de 44 anys igual que el seu agressor, era molt coneguda a la Pobla de Mafumet, un municipi d’uns 3.400 habitants a tocar de la capital tarragonina. Vivia al centre del municipi i durant anys havia treballat en un bar de la família al centre del poble juntament amb els seus germans. Tot i que actualment tenia cura d’una persona gran, també havia estat durant anys vinculada a la política municipal.

Diumenge més de 300 veïns van condemnar l’assassinat en una concentració davant del consistori, amb l’alcalde Joan Maria Sardà al capdavant, que també va servir de mostra de suport i condol a la família.

Antecedents

La víctima no havia presentat cap denúncia contra el seu botxí, segons fonts judicials consultades per l’ACN, tot i que l’home encara tenia vigent una ordre d’allunyament respecte a una altra exparella, que fa un temps l’hauria denunciat per maltractaments.

En el que va d’any, set dones han perdut la vida a Catalunya a mans de la seva parella o exparella, l’última la metgessa Victòria Bertran, que va morir a mans del seu marit, el periodista Alfons Quintà. Segons les dades del departament d’Interior, cap d’elles havia presentat una denúncia prèvia contra el seu agressor.

Durant els tres primers trimestres de l’any gairebé 9.600 dones han estat víctimes d’una agressió masclista per part de la seva parella i 2.400 més han patit algun tipus de violència masclista en l’àmbit familiar, segons les mateixes dades d’Interior. Els Mossos d’Esquadra han practicat gairebé 5.000 arrestos per una o altra tipologia.

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, un 20% dels casos no acaba en condemna. Catalunya també continua a la cua en ordres de protecció. Només s’accepten una de cada quatre peticions.