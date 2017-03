2.800 abonats es queden sense llum a Sants-Montjuïc

Un total de 2.800 abonats del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona estan sense llum des d'aquest matí, a les 6 hores. Endesa ha assegurat que està treballant en la reparació de la incidència, que ha atribuït a la desconnexió d'una línia elèctrica de mitjana tensió.

D'acord amb la companyia, l'avaria estarà resolta al llarg del matí. Endesa assegura desconèixer les causes de la desconnexió, un tipus de disfunció molt usual i que podria haver estat originada per causes molt diverses.