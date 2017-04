Una avioneta fa un aterratge d'emergència a l'àrea de servei de l'AP-7 a Cardedeu

Una avioneta de quatre places s'ha vist obligada aquesta tarda a fer un aterratge d'emergència en el vial d'accés a una àrea de servei de l'autopista AP-7, la que hi ha a la banda de Cardedeu (Vallès Oriental).

Unes imatges filmades des d'un cotxe i recollides pel canal 3/24 mostren l'aparell estacionat al costat de l'autopista.

Fonts dels Bombers de la Generalitat i del Servei Català de Trànsit han assegurat a l'agència Efe que no hi ha hagut ferits per l'incident, que ha passat cap a dos quarts de tres de la tarda, i que els Bombers ni tan sols hi han arribat a intervenir.

Tot i que encara no se saben les causes d'aquest aterratge forçós, les fonts consultades per l'agència Efe han precisat que el pilot ha aconseguit fer l'aterratge sense entrar a l'autopista.

En qualsevol cas, la situació d'emergència ha portat Acesa a activar el pla d'autoprotecció en alerta, que ja s'ha desactivat.