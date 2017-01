El 70% dels barcelonins, a favor de limitar el trànsit per la contaminació

Barcelona té un problema amb la contaminació i els ciutadans en són cada vegada més conscients. Com a mínim, això és el que es desprèn del Baròmetre Semestral de Barcelona del desembre del 2016, en què el 82,1% reconeix que l’aire de la ciutat està molt o bastant contaminat. Però el més sorprenent són les mesures que els barcelonins asseguren que estarien disposats a acceptar per combatre la situació. El 71,5% afirmen que estarien d’acord a posar límits a la circulació de vehicles en algunes zones de la ciutat i el 71,8% creuen que s’ha de potenciar l’ús compartit dels cotxes.

“Això demostra que Barcelona no és una ciutat negacionista i la gent veu la contaminació com un problema de salut pública”, va apuntar ahir el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, en la presentació del baròmetre -fet a 800 barcelonins entre el 21 de novembre i el 9 de desembre del 2016-, en què s’ha preguntat per primera vegada específicament sobre la contaminació de l’aire de Barcelona. Com que la informació és nova no es pot saber com ha evolucionat la preocupació dels barcelonins en aquesta matèria.

Durant els dies de contaminació molt alta, un 66,5% dels barcelonins es mostren favorables a deixar circular només els cotxes que contaminen poc. La resposta, però, és completament contrària quan se’ls pregunta sobre apujar el preu de l’aparcament a les zones blaves i verdes els dies d’alta contaminació. El 81,1% hi estan en contra i només el 14,4% s’hi mostren favorables. El 4% no ho saben.

Barcelona es manté per sota dels valors límit marcats per la Unió Europea en relació amb les partícules volàtils, excepte a les zones de trànsit intens de la ciutat. Malgrat tot, sobrepassa de lluny els valors límit que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En només un any, la mitjana anual d’òxids de nitrogen -generats bàsicament pel fum dels cotxes- ha augmentat un 11% en el conjunt de la ciutat, segons l’informe La salut a Barcelona 2015, que l’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública de la ciutat van donar a conèixer al novembre. També s’hi indicava que les partícules flotants (pols, cendres, sutge o altres) han augmentat un 13%.

Davant d’aquesta situació, el 80,3% dels barcelonins han respost al baròmetre que creuen que la contaminació perjudica molt o bastant la salut. “Entre la ciutadania hi ha un consens que hi ha un problema a la ciutat i que s’està davant d’una situació d’emergència climàtica molt important”, va defensar ahir Pisarello.

Per al comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, els resultats del baròmetre suposen un “impuls” a les polítiques municipals que es volen dur a terme contra la contaminació i va afegir que “obliguen a actuar des del consistori”. Entre altres mesures, Barcelona limitarà la circulació de vehicles que contaminen molt en episodis d’alta contaminació a partir del segon semestre del 2017 i els prohibirà sempre l’entrada a partir del 2020.

El trànsit, el tercer problema

El problema que té Barcelona és àmpliament compartit entre les principals capitals mundials. Madrid és una de les ciutats que ja han començat a prendre mesures contra la contaminació -i no s’ha escapat de la polèmica-. La capital de l’Estat va prohibir dijous passat la circulació de cotxes amb matrícula parell, fet que la va convertir en la primera ciutat espanyola que aplica una mesura així en dies d’alta contaminació.

En ciutats com París també s’apliquen fórmules iguals a les de Madrid. En el cas de València, els nivells de contaminació atmosfèrica es mantenen molt per sota dels de Barcelona i Madrid, però l’alcalde, Joan Ribó, no descarta aplicar mesures de restricció del trànsit si la ciutat es veiés en una situació semblant.

Fent un repàs als problemes dels barcelonins, la contaminació segueix lluny de les primeres posicions i ocupa el vuitè lloc (4,3%) del baròmetre. Això sí, escala posicions respecte de l’última enquesta, en què ocupava la 13a posició (2,9%). La circulació i el trànsit se situen en la tercera posició, amb un 7,8%, per davant de temes com la gestió política municipal (7%), els problemes socials (4,9%) o la inseguretat (4,9%). En el baròmetre del maig, el trànsit ocupava la sisena posició, amb un 5,1%.

Pel que fa a les respostes generals dels enquestats, tot i que perd força i passa del 24,6% al 17,6%, la principal preocupació segueix sent l’atur. Creix i se situa en segon lloc per primer cop el turisme, amb un 11%. En l’anterior enquesta era del 5,8%, i de només el 0,8% l’any 2011.

“El creixement del turisme com un problema a la ciutat justifica més que mai que l’activitat sigui sostenible”, va defensar Pisarello, que va afegir que cal “controlar les plataformes digitals, regular les llicències turístiques i prendre mesures pel preu abusiu del lloguer a la ciutat”, entre altres coses.

Millora la percepció econòmica

Pel que fa a l’evolució de la ciutat, el baròmetre indica que el 32,8% creuen que ha millorat, i registra el mateix percentatge que en l’última publicació. Es percep, però, un descens dels que creuen que està igual (del 28,4% al 25,1%) i hi ha un lleu augment dels que creuen que ha empitjorat (del 33,6% de l’última edició al 37,3% de l’actual).

Pel que fa a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona, la meitat dels barcelonins la qualifiquen de bona o molt bona, però perd puntuació respecte de l’última edició: un 49,9% enfront d’un 52,2%. Un 16,3% la consideren normal i els que la qualifiquen de dolenta o molt dolenta representen un 29,1%. El 4,8% restant no ho saben.

La percepció de l’economia, tant a nivell de ciutat com a nivell personal, es manté força estable amb una lleugera tendència a l’alça. El 47,3% creuen que l’estat de l’economia de la ciutat és bo o molt bo. Representa la xifra més alta des del desembre del 2006. La percepció de l’economia familiar millora respecte a l’edició anterior del baròmetre, i passa del 18,6%, al 20,1%. “La percepció de recuperació econòmica està calant”, va concloure Pisarello.