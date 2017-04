Els barcelonins que no volen més turistes són majoria per primer cop

Quants turistes caben a Barcelona? La simple formulació d’aquesta pregunta inquieta molts sectors de la ciutat i de l’economia. El turisme aporta molts ingressos, i plantejar un límit, sobretot en l’actual context de dificultat econòmica, sembla una bogeria. Però el debat sembla inevitable. Per primera vegada en la història, el percentatge de barcelonins que consideren que ja no caben més turistes a la ciutat s’ha enfilat fins al 48,9% i superen els que creuen que cal seguir atraient més visitants (47,5%), segons l’informe d’activitat turística que es presentarà dimarts a la comissió d’economia i hisenda de l’Ajuntament.

La tendència d’aquesta percepció no deixa dubtes. L’any 2012, el percentatge de barcelonins que consideraven que calia atraure més turistes arribava fins al 71,8%, mentre que els que creien que ja n’hi havia prou només arribaven al 25%. Des d’aleshores, els dos percentatges s’han anat igualant fins acabar cedint la majoria als crítics (vegeu el gràfic).

Als barris on hi ha més pressió turística, el percentatge de veïns que demanen limitar el turisme es dispara i arriba fins al 70% en el cas del Barri Gòtic o fins al 65% a la Vila de Gràcia, la Barceloneta o el Poblenou. Als barris on no hi ha turisme, com Nou Barris, aquest percentatge no arriba ni al 40%.

El regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme, Agustí Colom, va destacar que “un 80% dels ciutadans assenyalen que el turisme es beneficiós, però per primer cop els ciutadans que diuen que cal posar límits al turisme arriba gairebé al 50%, mentre que els que diuen que haurien de seguir venint més turistes arriben a la mateixa xifra”. Colom va explicar que “l’Ajuntament treballa en un pla estratègic 2020 en què es proposen mesures perquè l’impacte del turisme sigui menor però amb què es pugin aprofitar la riquesa i l’ocupació” que aporta aquesta activitat.

“Cal una regulació”

Un dels barris que alça cada cop més la veu contra la massificació turística és Sant Antoni. El president de l’associació de veïns del barri, Pep Sala, va explicar que el resultat de l’enquesta “no és cap sorpresa”, tot i que va aclarir que “una cosa és anar contra el turisme i l’altra és voler-lo controlar”. Segons explica, Sant Antoni s’ha convertit “en un barri cool, i venen cada cop més estudiants i professionals estrangers”, i aquest canvi suposa “un increment dels preus” així com un boom de bars i restaurants. “Cal una regulació”, reclama Sala.

A Gràcia també hi ha preocupació, fins al punt que els veïns d’alguns carrers ja s’han organitzat per celebrar una festa major només per a veïns durant la primavera, ja que la que celebren a mitjans d’agost està massificada.

El canvi de xip dels barcelonins coincideix plenament amb l’evolució del nombre de turistes que visiten Barcelona. El 2009 van visitar Barcelona 6,4 milions de persones, i aquesta xifra no ha parat mai de créixer fins arribar al 2016 a 9 milions de visitants. “Tots els indicadors, hotels, pernoctacions o creuers, van créixer un 5% durant tot l’any passat”, segons Colom.

El 2011, els hotels de la capital catalana van registrar 16,2 milions de pernoctacions. La xifra no ha parat de créixer i el 2016 va ser de 19,5 milions. Les pernoctacions registrades l’any passat en apartaments turístics van arribar fins als 10,5 milions, segons l’Associació d’Apartaments Turístics. És a dir, el total de nits que els viatgers van passar a Barcelona el 2016 va ser de 30 milions.

Un dels principals motius que expliquen aquest increment de visitants és la inestabilitat d’altres zones turístiques, com el Pròxim Orient i el nord d’Àfrica. Segons un informe del BBVA Research, des del 2010 un 40% dels nous turistes que han vingut a Catalunya ho han fet per evitar la inseguretat d’aquestes zones. Els principals atractius turístics de Barcelona és la Sagrada Família, amb 4,5 milions de visites durant el 2016. La xifra representa un increment d’un 22,5% respecte a la de l’any anterior. Uns altres grans triomfadors són el Parc Güell, amb gairebé tres milions de visites, o el Museu del Futbol Club Barcelona, amb 1,9 milions de visitants.

Promesa electoral

Aquests atractius, i molts altres, han convertit Barcelona en una ciutat turística de primer nivell. Cap indicador apunta que aquesta tendència hagi de variar, de manera que la previsió és que, si el govern municipal no hi fa res, el nombre de barcelonins molestos amb el turisme també segueixi creixent. Tot i així, el govern d’Ada Colau és plenament conscient que un dels motius pels quals va guanyar les eleccions va ser per la seva promesa de limitar el turisme. Al barri Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera va aconseguir 10 punts més que CiU, i a la Barceloneta, set més. Ara la pregunta és com posar límits al turisme i alhora aprofitar al màxim els beneficis econòmics.