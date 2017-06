El bisbe de Solsona es disculpa per la seva glossa sobre l’homosexualitat

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha demanat disculpes als pares i mares que s’hagin pogut sentir ofesos per la glossa sobre la família del 21 de maig, en què relacionava l’ homosexualitat i l’absència de la figura paterna. En una carta, a què hi ha tingut accés Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies, Novell ha assegurat que "no volia ofendre ningú i que en cap cas pretenia fer aquesta relació exclusiva".

El bisbe de Solsona assegura també que "no vol mantenir un conflicte obert, però es referma en el seu dret a ensenyar la doctrina catòlica", i en aquest sentit, assegura que continuarà presentant sense por la seva visió cristiana sobre la persona.

El bisbe de Solsona es remet a les paraules del papa Francesc i defensa que tota persona, independentment de la seva tendència sexual, ha de ser respectada en la seva dignitat i acollida amb respecte, procurant evitar tot signe de discriminació.

Les declaracions arriben després que el bisbe de Solsona sortís escortat aquest diumenge pels Mossos d'Esquadra, la policia local i alguns feligresos, de l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega. Davant la parròquia, a la plaça Major, hi havia un centenar de manifestants que rebutjaven les seves últimes declaracions, en què relacionava l'orientació sexual amb l'absència de la figura paterna. També, després que Cervera el declarés 'persona non grata'.