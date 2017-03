Desarticulen una organització de narcotraficants per blanquejar 2.750.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 d'abril, tres persones (dues de nacionalitat espanyola de 52 i 68 anys i una de nacionalitat russa de 43 any) per un delicte de blanqueig de capitals i van identificar nou persones més com a investigades.

La investigació va començar a principis de l'any 2016, arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà quan tractava d'introduir 300 kilograms de cocaïna a Catalunya i es trobava en possessió de més de 2.000.000 d'euros en metàl·lic. En aquell moment, els agents especialistes en blanqueig de capitals van iniciar una investigació econòmica sobre les connexions empresarials de més de cinquanta societats i dotze persones residents a Catalunya.

Els modus operandi per blanquejar els diners eren diversos. Es van detectar adquisicions d'immobles abonats total o parcialment en metàl·lic, donacions, préstecs personals i empresarials, operacions comercials o transferències internacionals amb entitats bancàries de paradisos fiscals, entre d'altres.

El líder de la organització es va recolzar en un grup d'empresaris que operava a Catalunya principalment mitjançant múltiples testaferros, de tal forma que es va crear una trama empresarial a través de la qual controlava una gran quantitat de diners amb origen desconegut els quals els justificava amb activitats comercials i empresarials fictícies.

Operacions de blanqueig

L'operació més ambiciosa i destinada a convertir-se en un canal de blanqueig estable era la constitució d'una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-Amèrica. A partir de diferents societats pantalla i testaferros van simular multitud d'operacions empresarials i van utilitzar-les per transferir diners d’Espanya cap a Sud-Amèrica simulant una activitat comercial falsa.

El grup també va adquirir, amb diners procedents de la venta de la droga, un gimnàs VIP ubicat al centre de l'Eixample de Barcelona, a través de terceres societats controlades per testaferros. La injecció de capital procedent de la droga s'invertia en aquest gimnàs i els beneficis del mateix es revertia en el patrimoni dels detinguts totalment blanquejats.

Gràcies a la investigació de l'entramat societari, identificat a Catalunya i constituït amb diners procedents del tràfic de drogues a gran escala, es va descobrir un altre entramat empresarial ubicat a diversos paradisos fiscals, entre els que destaca el de Delaware, als Estats Units. L'anàlisi i investigació econòmica ha descobert l'existència de moviments de dòlars i euros entre Espanya i els Estats Units per part dels principals investigats i detinguts en aquesta operació.

El dispositiu policial es va realitzar en coordinació amb el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 18 de Barcelona, i va afectar les localitats de Castelldefels, Salou i Gavà en quant a les detencions, i les províncies de Madrid, Sevilla, Almeria, Tarragona i Cantàbria pel que fa a l'embargament de deu propietats.