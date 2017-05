Es busca llar per a 14 ximpanzés i 4 macacos

Crida de la Fundació Mona per trobar uns terrenys on traslladar el centre de primats de Riudellots de la Selva. L'espai que ocupen des del 2001 és zona inundable i n'han de marxar, com a molt tard, a finals del 2018.

La Fundació Mona –dedicada a la recuperació de primats- treballa des del 2001 des d'uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. Han acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que, com a molt tard, la parcel·la haurà d'estar totalment buida a finals del 2018. Per això, ara busquen uns terrenys idonis on traslladar-se i seguir creixent. La directora, Olga Feliu, destaca que es volen quedar a algun municipi del sud de Girona i que els cal un espai d'unes 10 hectàrees.

També ha explicat que ja tenen a punt el projecte de com serà la nova seu (tindrà un cost d'uns 900.000 euros) i destaca que un dels objectius és disposar de més espais per acollir més animals i també reforçar la vessant educativa, amb més aules i espais de formació. Feliu ha fet una crida a ajuntaments i privats i avança que també estan disposats a comprar si els terrenys tenen un cost "raonable". "Per al municipi també és una oportunitat per situar-se turísticament: només l'any passat vam rebre més de 12.000 visites", apunta Feliu, que reconeix que estan tenint dificultats per trobar els terrenys idonis. La Fundació Mona disposa de més de 2.300 padrins, col·laboradors i socis. Gràcies als contactes de la mateixa entitat, ja tenen garantida l'aportació per construir la nova seu "Això ja és molt important", assenyala Feliu.

Catorze ximpanzés i quatre macacos de Gibraltar

Des del 2001, la Fundació Mona ha tingut 30 primats rescatats i allotjats. Actualment, al centre de Riudellots de la Selva hi ha catorze ximpanzés i quatre macacos de Gibraltar. Des del centre tenen cura d'animals rescatats que s'usaven, sovint, per a espectacles; també hi fan investigació. De fet, la fundació ha impulsat un màster sobre primats de la mà de la Universitat de Girona que és únic a tot l'Estat i també acull estudiants universitaris d'arreu d'Europa. En aquests setze anys, per exemple, han passat per Riudellots 300 voluntaris vinguts d'arreu del món (24 nacionalitats).

La voluntat de la fundació és mantenir-se a la zona sud de Girona després de l'experiència positiva que han tingut els setze anys a Riudellots. "Cal que sigui un terreny boscós, però també amb zona de camps, no gaire proper al poble per no generar molèsties als veïns però, alhora, ben comunicat i no gaire als afores", detalla.

La directora de la Fundació Mona creu que un dels avantatges d'acollir la fundació és que situa el municipi al mapa i, fins i tot, es converteix en un reclam turístic, ja que els caps de setmana organitzen visites per a famílies. En total, per la fundació ja hi han passat 90.000 persones de 42 països diferents, que han fet les visites guiades educatives.