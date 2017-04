El caçador d'Aspa va rematar els dos agents rurals quan ja eren al terra

El caçador sense llicència d'Aspa que va matar dos agents rurals assassinats a Aspa (Segrià) els va rematar un cop al terra, segons el resultat de l'informe forense fet públic aquest dimecres. Les autòpsies determinen que els trets es van fer des d'una distància d'entre un 1,5 i 6 metres, una constatació incompatible amb la versió del caçador Ismael Rodríguez. El presumpte homicida va confessar el crim, però va assegurar que va disparar des d'uns 15 metres, en un acte reflex i sense saber perquè.

Segons l'informe, un dels agents presentava dues ferides, una d'elles a la regió paraesternal dreta, que li va afectar al cor. Correspon a un tret realitzat a una distància d'entre 3 i 4,5 metres i era "incompatible amb la vida". El segon tret, dirigit al crani, va ser fet a una distància de poc més de 1,5 metres i de dalt a baix. Aquesta verticalitat és el que fa pensar al forense que el tret es va fer quan l'agent ja estava a terra.

L'autòpsia de l'altre agent mort és similar, encara que presentava més ferides. El primer tret, que es va fer a una distància d'entre 3 i 6 metres, va impactar en primer lloc al canell, el va travessar i va acabar a la seva mandíbula. A partir d'aquesta dada, que fa pensar que l'agent va intentar protegir-se, l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) subratlla que els seus companys podrien haver tingut una opció a defensar-se si haguessin anat armats.

El caçador havia estat al lloc dels fets feia una setmana

Aquesta setmana, han declarat al jutjat d'Instrucció 4 de Lleida que porta el cas diversos testimonis. Un d'ells ha confirmat que 14 de gener, la setmana abans del crim, havia anat de caça amb l'acusat al vedat d'Aspa amb l'escopeta utilitzada en aquest crim i per a la que l'acusat no tenia el permís d'armes corresponent, de tipus E.

Tres mesos després del crim, el jutjat encara està a l'espera de l'informe de balística que haurà de determinar si l'escopeta amb la qual van disparar als agents va poder efectuar 4 trets seguits, perquè no havia estat limitada a tres, com estableix la normativa, o si complia els requisits i per fer el quart tret va ser necessari recarregar-la.