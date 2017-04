El caçador que va disparar a dos agents rurals podria haver anat acompanyat

L'autor confés d' haver matat dos agents rurals a Aspa el 21 de gener del 2017, Ismael Rodríguez, podria haver anat acompanyat quan va disparar, segons han explicat els testimonis que aquest dilluns han declarat durant el judici. A la vista, els advocats de l'acusació també han advertit que Rodríguez havia anat a caçar al mateix lloc i amb la mateixa arma una setmana abans, un fet que contradiu la versió de l'acusat.

Aquestes noves sospites arriben després d'escoltar les declaracions de nous testimonis. Els advocats de l'acusació han considerat que l'assassí anava acompanyat quan es va produir el crim, ja que un testimoni ha declarat que el va veure amb algú una hora abans dels fets. Els lletrats creuen que havia de ser una de les dues persones que acompanyaven el grup de caçadors i que no portaven armes, tot i que tots dos van negar ser presents en el moment dels fets.

Els advocats de l'acusació també sospiten que l'arma va estar sempre en possessió d'Ismael Rodríguez i que el titular teòric no la va tenir mai. Segons han explicat, el segon testimoni ha dit que una setmana abans estava caçant amb l'acusat al mateix lloc, que hi van anar quatre caçadors i que van abatre 115 tords. L'arma, han explicat, era la mateixa perquè l'acusat surt amb ella en una fotografia feta aquell dia, el 14 de gener, penjada a les xarxes socials. "Per tant, el titular no se l'havia deixat dos dies abans dels fets al cotxe de l'acusat, sinó que Ismael Rodríguez l'havia tingut sempre", ha assenyalat l'advocat de la defensa.

Ara la instrucció està pendent de l'informe de balística i de les autòpsies per posar data a la vista oral en la qual un jurat popular jutjarà l'autor del crim. Ismael Rodríguez podria ser condemnat a una pena de fins a 50 anys de presó si se l'acusa de dos delictes d'assassinat.

Si al final se l'acusa de dos delictes d'homicidi, la pena es podria quedar en 30 anys de presó com a màxim. A més a més, caldria sumar-hi els anys de presó corresponents als altres dos delictes pels quals se l'acusa: el de tinença il·lícita d'armes i el d'atemptat contra dos agents de l'autoritat.