El caçador homicida acumulava dues denúncies per infraccions de caça

El caçador que dissabte passat va matar dos agents rurals en un vedat d'Aspa havia tingut 2 denúncies prèvies per infraccions de caça. L'home, que es troba en presó provisional des d'aquest dimarts per ordre del jutge de Lleida que porta el cas, tenia caducat el permís d'armes, però no la llicència de caça, segons fonts del departament d'Agricultura, que s'ha personat com a acusació en la investigació.

L'any 2010 una patrulla de la Guàrdia Civil del Seprona va denunciar el caçador homicida per circular per un camí d'ús públic amb una escopeta carregada, una pràctica prohibida per seguretat. El departament d'Agricultura li va retirar la llicència de caça durant 2 anys i el va multar amb 350,52 euros.

3 anys després, i un cop ja havia recuperat la llicència de caça, una patrulla dels Agents Rurals va denunciar-lo de nou per caçar ocells fringíl·lids, una espècie protegida, amb una xarxa abatible. En aquest cas se li va imposar una multa de 486 euros.

Durant la declaració judicial, el caçador va admetre que havia tingut almenys tres trobades amb membres del cos d' Agents Rurals, segons recull l'últim escrit del jutge de Lleida que investiga el cas. Aquest fet, sumat als "almenys deu anys d'experiència" com a caçador que tenia l'home feien que per força "no pogués desconèixer" que els agents anaven desarmats.

Actualment el caçador tenia la llicència de caça vigent -una autorització administrativa bianual que facilita el departament d'Agricultura- però el permís d'armes caducat. Aquest últim permís el gestiona la Guàrdia Civil, té una vigència de 5 anys i uns requisits més específics, entre els quals superar unes proves físiques i psicotècniques i no tenir antecedents penals.