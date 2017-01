El caçador que va matar dos agents rurals havia posat l'escopeta a nom d'un amic

El jutge ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança del caçador que dissabte va matar a trets dos agents rurals a Aspa. L'home, que tenia el permís d'armes caducat, ha declarat aquest matí davant del magistrat de Lleida que investiga el cas.

El fiscal considera que es va tractar d'un assassinat i que el detingut va actuar amb traïdoria. Tot i així el jutge ha deixat oberta la determinació que el crim es tracti d'un doble homicidi o d'un assassinat, cosa que decidirà més endavant en funció de com avanci la investigació del cas. Sí que responsabilitza el caçador d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i de tinença il·lícita d'armes.

Quatre trets en total després de recarregar l'arma que havia posat a nom d'un company



En la seva resolució el jutge assegura que el caçador "era conscient" que tenia el permís d'armes caducat perquè "la Guàrdia Civil l'hi havia comunicat i li havia demanat que diposités l'arma a les dependències del cos". El detingut no només no ho hauria fet sinó que hauria posat l'escopeta amb què va matar els dos agents i una altra arma " a nom d'un amic, també caçador, que l'acompanyava aquell dia, per no haver d'entregar-la".

El jutge diu que l'home es va dirigir a Aspa amb cinc companys i que només van demanar dues acreditacions per poder caçar en la zona prevista, ja que en el grup hi havia tres persones que no disposaven de llicència. Tot i així el caçador homicida "va acabar entrant a la zona de caça amb la seva arma i la seva munició", explica el magistrat, i es van "dispersar".

El caçador detingut es trobava sol quan van arribar els dos agents. Segons ha declarat l'home, li van demanar que "descarregués l'arma" i ell, sense que hi hagués "cap discussió amb ells" va reaccionar disparant-los. A la vista de l'informe preliminar de l'autòpsia, el jutge assegura que el caçador va disparar quatre trets als agents i no tres, com ha mantingut ell en la seva declaració judicial. Segons el magistrat, una de les víctimes presentava una ferida de bala a la cara i al coll, i l'altre, una al tòrax i una a la zona parietal.

L'arma del caçador només estava preparada per disparar tres cartutxos consecutius, i el fet que hagués disparat quatre vegades implicaria que hauria hagut de tornar a carregar-la. El jutge explica en el seu escrit que l'home ha admès que "l'arma no es pot manipular perquè admeti més cartutxos". L'informe de balística haurà de confirmar-ho, però a la vista de les proves inicials el jutge considera que "no es pot concloure una altra cosa que l'home va disparar tres trets, va recarregar l'arma i va tornar a disparar".

540x306 L'advocada del caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals, Montse Torres, a l'entrada dels jutjats de Lleida / ORIOL BOSCH/ACN L'advocada del caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals, Montse Torres, a l'entrada dels jutjats de Lleida / ORIOL BOSCH/ACN

Aquest dimarts al migdia els investigadors s'han emportat el detingut a la zona d'Aspa on va matar els dos agents per fer una reconstrucció del doble crim. L'advocada del caçador arrestat, Montse Torres, que continua mantenint que el seu client va actuar de manera "automàtica i sense pensar", espera que aquesta prova l'ajudi a recordar: "Ni ell mateix entén què va fer, va ser una cosa molt ràpida i mecànica", ha assegurat abans d'entrar als jutjats.