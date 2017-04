Una cadena reobre dos dels hotels clausurats a Lloret de Mar per punxar la llum i paga els rebuts pendents

El setembre passat, l' Ajuntament de Lloret de Mar (la Selva) va clausurar quatre hotels després que es descobrís que tenien la llum punxada i deutes en matèria d'impostos i taxes amb el mateix consistori superava els 450.000 euros, entre d'altres irregularitats. Aquell capítol va fer mal a la marca turística, va deixar 130 treballadors al carrer i va obligar a recol·locar en pocs dies més de 1.500 turistes. Mesos després, però, la situació ha canviat.

La cadena Alegria Hotels reobre aquest mes d'abril dos dels establiments clausurats (un d'ells, l' antic Savoy obre aquest cap de setmana sota el nom de Fenals Mar) i també negocia l'adquisició dels altres dos. A més, manté la mateixa plantilla d'empleats.

L'empresari Joan Pascual explica que posar al dia els hotels ha estat una tasca "feixuga" perquè calia refer les connexions de subministraments, fer obres i saldar deutes amb l'ajuntament per recuperar la llicència d'activitats. L' alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, celebra la notícia i recorda que mantenen intacte el pols amb l' antic gestor dels hotels, José Luís Velasco, a qui han sancionat amb multes per valor de 3,3 milions d'euros. "Tenim una determinació total d'expulsar del sistema els empresaris que treballen com ell", ha manifestat.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha explicat que han iniciat quatre processos sancionadors ja que darrera dels hotels hi havia diferents entramats de societats. Afirma que seran ferms i que perseguiran poder cobrar les sancions pel mal que va fer aquest empresari al municipi, als treballadors i als clients afectats. En dos dels expedients ha presentat al·legacions i en els altres dos està a punt de finalitzar el procés per presentar-ne.

Dos hotels funcionant i dos en negociació

Aquella imatge, però, contrasta amb la situació actual d'alguns d'aquests hotels. L'empresari Joan Pascual, responsable de la cadena Alegria Hotels, s'ha posat al capdavant de dos dels establiments clausurats al setembre. Esborrar la petja de Velasco i tornar-se a guanyar la confiança dels operadors turístics també ha estat un altre dels objectius de l'empresa. Pascual també és operador i va ser un dels màxims responsables de reallotjar en d'altres hotels els 1.500 turistes afectats pel tancament dels hotels de Velasco. "Els inicis han estat durs, l'hotel tenia mal nom per tot allò que va passar però som gent que treballem de manera seriosa i ja ens coneixen", manifesta.

L'hotel, situat a la prop de la platja de Fenals, ja està ple per a la Setmana Santa i durant el mes d'abril ja hi ha un 71% d'habitacions reservades. "La tendència és molt bona", assegura.

Alegria Hotels també reobrirà l'antic Mediterranian Sand, rebatejat amb el nom d'hotel Mariner. En aquest cas, la cadena ha comprat l'establiment i la previsió és obrir-lo el 13 d'abril. Com en el cas del Fenals Mar, han hagut de fer un seguit de tràmits per aconseguir donar d'alta subministraments i tenir en regla la llicència.

Pascual també avança que dins dels seus plans està fer-se amb la gestió dels altres dos hotels que Velasco va deixar penjats. "No som els únics interessats però estem en negociacions", apunta.