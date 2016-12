Els caganers inspirats en famosos s'exporten ja a 143 països

Els caganers del pessebre, tradicionalment un pastor que defeca i abona així el camp per a les collites del nou any com a símbol de prosperitat, s'exporten actualment a 143 països. Aquesta ha estat l'última conseqüència del fet que l'empresa caganer.com optés per modelar-los amb cares de famosos. Un dels dos germans que lideren aquesta companyia familiar de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Sergi Alòs, ha explicat que aquest rècord internacional s'ha assolit enguany gràcies a la representació del proper president estatunidenc, Donald Trump.

Trump ha fet que Espanya, la principal destinació fins ara de les exportacions fetes per l'empresa, hagi quedat aquest any en segon lloc, per darrere dels Estats Units. A molta distància segueixen el Regne Unit i França, però els caganers han arribat també a països tan llunyans com Nova Zelanda i Trinitat i Tobago. Iraq, el Sudan, Madagascar, la Costa d'Ivori, Kosovo, Hondures, Aràbia Saudita, Bolívia, Guam, Guatemala, la República Dominicana, Turquia, Luxemburg, Corea del Sud i Veneçuela formen part també d'una relació que ha disparat aquest any l'èxit de caganer.com.

"És una barbaritat", reconeix Sergi Alòs, que assenyala que anualment els nous caganers de "gent mediàtica" suposen una empenta per al negoci, encara que res és comparable, fins ara, a la figura de Donald Trump. Alòs, que sempre defensa que els motlles es realitzen des del respecte a la persona representada, està convençut que Trump ha estat adquirit per simpatitzants del polític i puntualitza que la majoria de peticions provenen d'estats en els quals el president electe va resultar guanyador. El fervor provocat per aquesta figura ha obligat caganer.com a variar la seva dinàmica de treball per augmentar la producció fins a les més de 2.500 unitats.

"És molt bèstia, perquè la previsió amb Obama va ser d'uns 700 o 800 caganers, però una publicació apareguda en el 'New York Times' ens ha donat molta presència en xarxes socials i, durant el pont de la Puríssima vam tenir un pic d'una comanda encarregada cada cinc o sis minuts", explica Sergi Alòs. La clau de l'èxit ha estat l'augment de peticions a través de web, ja que les compres en les diferents fires de Nadal són molt més estables. Aquest ha estat "el millor any sens dubte", afegeix Alòs.

La majoria de transaccions a través d'internet les han formulades homes i la franja d'edat que més figures ha adquirit és la que oscil·la entre els 25 i els 34 anys. Encara que l'estrella d'aquest any ha estat Trump, caganer.com ha creat altres novetats aquesta temporada, com Hillary Clinton, la rival de Trump a la carrera electoral. La francesa Marine Le Pen també s'estrenava aquest Nadal, al costat de músics com Prince o Mark Knopfler o el president català, Carles Puigdemont. El futbol, els dibuixos animats o sèries televisives d'èxit -aquest any són novetat els personatges de Joc de Trons- completen la fórmula d'aquesta empresa per haver arribat als 143 països que adquireixen els seus productes.