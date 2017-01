El calendari laboral del 2017

Aquest 2017 té un total de 15 festius, 13 dels quals són comuns a tot Catalunya. A aquests festius cal afegir-n'hi dos més, que varien en funció de cada municipi. La principal novetat és que dilluns de Pasqua Granada, o Segona Pasqua, deixa de ser festa, tot i que alguns municipis, entre els quals hi ha Barcelona, l'han incorporat al seu calendari propi.

Un any més, no ha estat possible pactar un calendari de festes que no tingui en compte la tradició sinó factors de productivitat laboral, una vella aspiració de les empreses, que consideren que l'abundància de ponts és negativa per a l'economia. Malgrat tot, l'atzar ha volgut que bona part dels festius caiguin en dilluns o divendres, que és el que demanen les organitzacions empresarials.

Al llarg de l'any hi haurà tres possibles ponts, un dels quals és un macropont: el de la Mare de Déu d'Agost, el 15 d'agost (dimarts); el del 12 d'octubre (dijous); i el llarg pont del 6 i 8 de desembre (dimecres i divendres, respectivament). No serà ben bé un pont, però com que Nadal cau en dilluns i Sant Esteve en dimarts, serà també un llarg cap de setmana.

Així queda, doncs, el calendari de festes per a tot Catalunya, del 2017:

6 de gener : dia de Reis (divendres)

: dia de Reis (divendres) 14 d'abril : Divendres Sant (divendres)

: Divendres Sant (divendres) 17 d'abril : Pasqua Florida (dilluns)

: Pasqua Florida (dilluns) 1 de maig : Festa del Treball (dilluns)

: Festa del Treball (dilluns) 24 de juny : Sant Joan (dissabte)

: Sant Joan (dissabte) 15 d'agost : dia de l'Assumpció (dimarts)

: dia de l'Assumpció (dimarts) 11 de setembre : Diada Nacional (dilluns)

: Diada Nacional (dilluns) 12 d'octubre : festa nacional d'Espanya (dijous)

: festa nacional d'Espanya (dijous) 1 de novembre : Tots Sants (dimecres)

: Tots Sants (dimecres) 6 de desembre : Dia de la Constitució (dimecres)

: Dia de la Constitució (dimecres) 8 de desembre : Immaculada Concepció (divendres)

: Immaculada Concepció (divendres) 25 de desembre : Nadal (dilluns)

: Nadal (dilluns) 26 de desembre: Sant Esteve (dimarts)

Festius locals

A aquests 13 dies cal afegir-n'hi dos més, que varien en funció de cada municipi. En el cas de Barcelona, el 2017 seran festius el 5 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) i el dilluns 25 de setembre (la Mercè, que es trasllada de dia). A Girona els festius seran el dilluns 5 de juny i el dimarts 25 de juliol (Sant Jaume). Tarragona ha escollit com a festius locals el dissabte 19 d'agost (Sant Magí) i el dissabte 24 de setembre (Santa Tecla). Pel que fa a Lleida, els dos festius seran el dijous 11 de maig (Sant Anastasi) i el divendres 29 de setembre (Sant Miquel).