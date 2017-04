Detenen un camioner en estat ebri quan intentava accedir contra direcció a l’AP-7

Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte passat un camioner de 44 anys, de nacionalitat polonesa i domicili desconegut, quan intentava accedir contra direcció a l’autopista AP- 7 des de l’àrea de servei del Mèdol, a Tarragona, en sentit València.

Segons fonts policials, els fets es van produir al voltant de la mitjanit quan els agents van rebre un avís que el camioner volia entrar a l’autopista i que el conductor semblava ebri. En arribar al lloc, els Mossos van comprovar que l’home no podia articular paraula a causa del seu estat i, a més, es va negar de forma reiterada a fer la prova d’alcoholèmia. En la posterior inspecció del camió, els mossos van localitzar a la cabina una ampolla de beguda alcohòlica d’alta graduació completament buida.

D’altra banda, també van veure que la part davantera del camió estava danyada com a conseqüència d’un xoc contra una de les tanques metàl·liques de protecció de la zona de descans. Finalment, el camioner va quedar detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol i per negar-se a sotmetre’s a fer les proves d’alcoholèmia.

El detingut va passar diumenge a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.