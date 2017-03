Comín: "Si tens càncer, el millor que et pot passar és estar a Catalunya"

260x366 Marc i Meritxell, dos dels protagonistes del documental / VALL HEBRON Marc i Meritxell, dos dels protagonistes del documental / VALL HEBRON

La primera nit solidària de l 'Hospital Vall d'Hebron va ser la data escollida per presentar públicament el documental d' Albert Solé ' Jarabe contra el cáncer', en què el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, i altres pacients expliquen com viuen la malaltia i el tractament.

La preestrena es va fer dilluns al vespre als Cinemes Bosque i la recaptació de les entrades anava destinada a la investigació contra el càncer. El documental s'estrenarà el 21 de març a les 21.55 al ' Sense ficció', de TV3. La televisió catalana és coproductora del film juntament amb Minimal Films i Movistar.

El documental, de 55 minuts, explica com tres persones –un nen, una mare de dos fills i Pau Donés– expliquen com els ha canviat la vida el càncer i com viuen els controls periòdics, les sessions de quimioteràpia i radioteràpia i les cirurgies. Amb aquests tres protagonistes Albert Solé ens trasllada a tots els racons de l'Hospital de la Vall d'Hebron, on, des de fa anys, els professionals treballen per vèncer el càncer. El documental ens mostra la vida de gent que ja ha normalitzat el càncer, que hi viuen i que saben que el tindran per sempre, però això no els fa deixar de viure amb il·lusió. Tant els pacients com els professionals parlen obertament del càncer, una malaltia que encara és tabú.

"Hem de desestigmatitzar la paraula 'càncer'" va dir el gerent del centre, Vicenç Martínez Ibáñez, que va assistir a la preestrena juntament amb altres professionals de l'hospital, el conseller de Salut, Toni Comín, i el director del programa 'Sense ficció', Joan Salvat. "Una cosa és pensar en el malalt, l'altra és pensar com el malalt. Guanyarem la lluita contra el càncer la propera dècada, tot i això seguim lluitant", explicava el Martínez Ibáñez. Joan Salvat va afegir que "tenim un tresor i encara no en som conscients, i aquest tresor es diu sanitat pública".

El conseller de Salut, Toni Comín, va qualificar l'Hospital Vall d'Hebrón de vaixell insígnia de la flota hospitalària catalana on treballen els millors oncòlegs i investigadors. "Si tens càncer, el millor que et pot passar és ser a Catalunya", va dir.

Pau Donés, que no va poder assistir a l'esdeveniment, va enviar un vídeo en què agraïa poder formar part del projecte i desitjava a tots els presents que gaudissin el documental.

Un cop va acabar la projecció, Marc Pairò i Meritxell Jané, dos protagonistes del documental que encara estan en tractament, van agrair al públic que hagués vingut entre abraçades, aplaudiments i llàgrimes.